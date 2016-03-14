Урожайність волинських цукрових буряків – одна з найвищих в Україні





Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», - повідомляє



Середня врожайність цукрових буряків 41,64 т/га. Найвища врожайність зафіксована у таких областях:



Львівській — 51,34 т/га;

Волинській — 50 т/га;

Івано-Франківській — 49,6 т/га.



Найменшу урожайність цукрових буряків отримали аграрії Донецької обл. — 21,13 т/га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 7,36 млн т цукрового буряку з площі 176,8 тис. га (82%).Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», - повідомляє Kurkul.com. Середня врожайність цукрових буряків 41,64 т/га. Найвища врожайність зафіксована у таких областях:Львівській — 51,34 т/га;Волинській — 50 т/га;Івано-Франківській — 49,6 т/га.Найменшу урожайність цукрових буряків отримали аграрії Донецької обл. — 21,13 т/га.

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