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Урожайність волинських цукрових буряків – одна з найвищих в Україні

Урожайність волинських цукрових буряків – одна з найвищих в Україні
Станом на 16 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 7,36 млн т цукрового буряку з площі 176,8 тис. га (82%).

Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», - повідомляє Kurkul.com.

Середня врожайність цукрових буряків 41,64 т/га. Найвища врожайність зафіксована у таких областях:

Львівській — 51,34 т/га;
Волинській — 50 т/га;
Івано-Франківській — 49,6 т/га.

Найменшу урожайність цукрових буряків отримали аграрії Донецької обл. — 21,13 т/га.

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Теги: Волинь, урожайність, цукрові буряки
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