Урожайність волинських цукрових буряків – одна з найвищих в Україні
Сьогодні, 02:14
Станом на 16 листопада українські сільгоспвиробники зібрали 7,36 млн т цукрового буряку з площі 176,8 тис. га (82%).
Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», - повідомляє Kurkul.com.
Середня врожайність цукрових буряків 41,64 т/га. Найвища врожайність зафіксована у таких областях:
Львівській — 51,34 т/га;
Волинській — 50 т/га;
Івано-Франківській — 49,6 т/га.
Найменшу урожайність цукрових буряків отримали аграрії Донецької обл. — 21,13 т/га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», - повідомляє Kurkul.com.
Середня врожайність цукрових буряків 41,64 т/га. Найвища врожайність зафіксована у таких областях:
Львівській — 51,34 т/га;
Волинській — 50 т/га;
Івано-Франківській — 49,6 т/га.
Найменшу урожайність цукрових буряків отримали аграрії Донецької обл. — 21,13 т/га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Урожайність волинських цукрових буряків – одна з найвищих в Україні
Сьогодні, 02:14
Андрій Парубій захворів на коронавірус
Сьогодні, 01:11
Вибрали найкращий варіант великого Державного герба
Сьогодні, 00:15
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили, скілький у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
19 листопад, 23:34