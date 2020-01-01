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За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»

За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»
Центральна виборча комісія отримала інформацію про понад 98 % обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах.

Із них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 – висувалися місцевими організаціями політичних партій. Останні загалом є представниками 46 партій, - йдеться на сайті ЦВК.

Майже 30,74 % (225 осіб) представляють партію “Слуга народу”. Другу сходинку за кількістю обраних очільників громад займає партія “За майбутнє” із показником понад 12,43 % (92 осіб).

Далі у рейтингу обраних голів громад партії розташувалися так:
“Всеукраїнське обʼєднання “Батьківщина” – понад 7,24 % (53 особи);
“Опозиційна платформа – за життя” – понад 7,1 % (52 особи);
“Наш край” – майже 6,15 % (45 осіб);
“Європейська Солідарність” – понад 5,6% (41 особа);
“Українська стратегія Гройсмана” – 3,83 % (28 осіб);
“Довіра” – понад 3,14 % (23 особи);
Інші партії за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб.

Відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити до ЦВК від територіальних виборчих комісій.

Загалом до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій надійшли відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч). 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, на сьогодні найбільше мандатів отримали представники партії “Слуга народу” – майже 17,59 % (5 809 осіб). Понад 12,39 % депутатів місцевих рад (4 093 особи) представляють “Всеукраїнське обʼєднання “Батьківщина”. На третьому місці – політична партія “Опозиційна платформа – за життя”, обрані депутати від якої становлять 11,75 % (3 881 особа).

До першої десятки серед обраних депутатів, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, також увійшли партії:

- “За майбутнє” – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб);

- “Європейська Солідарність” – майже 10,73 % (3 543 осіб);

- “Наш край” – майже 5,13 % (1 694 осіб);

- “Всеукраїнське обʼєднання “Свобода” – понад 2,61 % (863 осіб);

- “Українська стратегія Гройсмана” – майже 1,72 % (567 осіб);

- “Пропозиція” – понад 1, 66 % (549 осіб);

- “Радикальна партія Олега Ляшка” – майже 1,62 % (535 осіб).

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Теги: вибори, Україна
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Коментарі 1
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чи можна перелітних птахів вважати висуванцями ЗаМайху? Звісно, що ні. Перекотиполе.
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