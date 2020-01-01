Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд

14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (19 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 20 листопада.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 728 осіб;летальних випадків – 229;одужало – 7 845 осіб;здійснили тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).В Україні – це другий поспіль день рекордів за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу, днем раніше захворіло 13 357 осіб.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 598 085 осіб;одужало – 274 324 особи;летальних випадків – 10 598;провели ПЛР-тестувань – 4 108 825.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 56 594 випадки;Вінницька область – 14 857 випадків;Волинська область – 20 651 випадок;Дніпропетровська область – 26 202 випадки;Донецька область – 19 223 випадки;Житомирська область – 25 111 випадків;Закарпатська область – 20 827 випадків;Запорізька область – 22 225 випадків;Івано-Франківська область – 30 684 випадки;Київська область – 28 427 випадків;Кіровоградська область – 4 052 випадки;Луганська область – 5 474 випадки;Львівська область – 39 916 випадків;Миколаївська область – 14 181 випадок;Одеська область – 36 053 випадки;Полтавська область – 17 403 випадки;Рівненська область – 27 054 випадки;Сумська область – 20 872 випадки;Тернопільська область – 24 843 випадки;Харківська область – 50 252 випадки;Херсонська область – 8 155 випадків;Хмельницька область – 25 290 випадків;Черкаська область – 16 437 випадків;Чернівецька область – 30 143 випадки;Чернігівська область – 13 159 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.