Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд
Сьогодні, 08:52
14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (19 листопада 2020 року). Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 20 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 728 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 7 845 осіб;
здійснили тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
В Україні – це другий поспіль день рекордів за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу, днем раніше захворіло 13 357 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 598 085 осіб;
одужало – 274 324 особи;
летальних випадків – 10 598;
провели ПЛР-тестувань – 4 108 825.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 56 594 випадки;
Вінницька область – 14 857 випадків;
Волинська область – 20 651 випадок;
Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
Донецька область – 19 223 випадки;
Житомирська область – 25 111 випадків;
Закарпатська область – 20 827 випадків;
Запорізька область – 22 225 випадків;
Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
Київська область – 28 427 випадків;
Кіровоградська область – 4 052 випадки;
Луганська область – 5 474 випадки;
Львівська область – 39 916 випадків;
Миколаївська область – 14 181 випадок;
Одеська область – 36 053 випадки;
Полтавська область – 17 403 випадки;
Рівненська область – 27 054 випадки;
Сумська область – 20 872 випадки;
Тернопільська область – 24 843 випадки;
Харківська область – 50 252 випадки;
Херсонська область – 8 155 випадків;
Хмельницька область – 25 290 випадків;
Черкаська область – 16 437 випадків;
Чернівецька область – 30 143 випадки;
Чернігівська область – 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 20 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 728 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 7 845 осіб;
здійснили тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
В Україні – це другий поспіль день рекордів за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу, днем раніше захворіло 13 357 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 598 085 осіб;
одужало – 274 324 особи;
летальних випадків – 10 598;
провели ПЛР-тестувань – 4 108 825.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 56 594 випадки;
Вінницька область – 14 857 випадків;
Волинська область – 20 651 випадок;
Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
Донецька область – 19 223 випадки;
Житомирська область – 25 111 випадків;
Закарпатська область – 20 827 випадків;
Запорізька область – 22 225 випадків;
Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
Київська область – 28 427 випадків;
Кіровоградська область – 4 052 випадки;
Луганська область – 5 474 випадки;
Львівська область – 39 916 випадків;
Миколаївська область – 14 181 випадок;
Одеська область – 36 053 випадки;
Полтавська область – 17 403 випадки;
Рівненська область – 27 054 випадки;
Сумська область – 20 872 випадки;
Тернопільська область – 24 843 випадки;
Харківська область – 50 252 випадки;
Херсонська область – 8 155 випадків;
Хмельницька область – 25 290 випадків;
Черкаська область – 16 437 випадків;
Чернівецька область – 30 143 випадки;
Чернігівська область – 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Що думають українці про карантин, локдаун та політиків. ОПИТУВАННЯ
19 листопад, 18:25
На Волині є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус, – ОДА
19 листопад, 14:42
На Волині за добу виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус
19 листопад, 11:13
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Долар і євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:10
Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд
Сьогодні, 08:52