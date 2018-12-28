У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



ДДП сталася близько 8 години на повороті з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської. Автомобіль ВАЗ збив велосипедиста, який їхав по пішохідному переході.



На місці працювала "швидка". Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження вранці 20 листопада сталася аварія.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДДП сталася близько 8 години на повороті з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської. Автомобіль ВАЗ збив велосипедиста, який їхав по пішохідному переході.На місці працювала "швидка". Деталі – згодом.

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