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У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО

У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження вранці 20 листопада сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДДП сталася близько 8 години на повороті з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської. Автомобіль ВАЗ збив велосипедиста, який їхав по пішохідному переході.

На місці працювала "швидка". Деталі – згодом.

У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО

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Теги: аварія Луцьк, велесипедист
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