У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 09:16
У Луцьку на проспекті Відродження вранці 20 листопада сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДДП сталася близько 8 години на повороті з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської. Автомобіль ВАЗ збив велосипедиста, який їхав по пішохідному переході.
На місці працювала "швидка". Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДДП сталася близько 8 години на повороті з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської. Автомобіль ВАЗ збив велосипедиста, який їхав по пішохідному переході.
На місці працювала "швидка". Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вночі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:35
У Луцьку на Відродження автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Долар і євро подорожчали: курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:10
Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд
Сьогодні, 08:52