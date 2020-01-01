На Волині вночі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:35
У селі Губин Локачинського району горів цегляний житловий будинок.
Повідомлення загорання на вулиці Шевченка надійшло до рятувальників 19 листопада о 02:33, - пише ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що о 03:12 пожежу локалізували, о 04:20 – ліквідували. Внаслідок пожежі майже знищилась покрівля будинку.
За попередніми даними, пожежа трапилась через недолік в конструкції димаря печі опалення.
А 20 листопада о 02:44 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Української Армії в Любомлі. О 03:05 пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь встиг знищити ліжко, пошкодити стіну та стелю в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення загорання на вулиці Шевченка надійшло до рятувальників 19 листопада о 02:33, - пише ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що о 03:12 пожежу локалізували, о 04:20 – ліквідували. Внаслідок пожежі майже знищилась покрівля будинку.
За попередніми даними, пожежа трапилась через недолік в конструкції димаря печі опалення.
А 20 листопада о 02:44 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Української Армії в Любомлі. О 03:05 пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь встиг знищити ліжко, пошкодити стіну та стелю в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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