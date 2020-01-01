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На Волині вночі горіли два житлові будинки

На Волині вночі горіли два житлові будинки
У селі Губин Локачинського району горів цегляний житловий будинок.

Повідомлення загорання на вулиці Шевченка надійшло до рятувальників 19 листопада о 02:33, - пише ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що о 03:12 пожежу локалізували, о 04:20 – ліквідували. Внаслідок пожежі майже знищилась покрівля будинку.

За попередніми даними, пожежа трапилась через недолік в конструкції димаря печі опалення.

А 20 листопада о 02:44 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Української Армії в Любомлі. О 03:05 пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь встиг знищити ліжко, пошкодити стіну та стелю в кімнаті.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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