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У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*

У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» з 13 листопада – нова виставка художниці Юлії Семич.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: «Мить. Швидкість» (змішані техніки/олійний живопис).
Юлія малює з дитинства, проте лише декілька років тому почала захоплюватись автомобілями. Художниця передає форми та бліки так, що картини складно відрізнити від фотографії.

Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Юлії Семич.

Виставка діятиме щодня з 13 по 26 листопада з 10:00 до 22:00.

Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

Вхід вільний!

У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*



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Теги: ПортCity, Луцьк, виставка, реклама
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