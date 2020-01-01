У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*

Юлії Семич.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Тема виставки: «Мить. Швидкість» (змішані техніки/олійний живопис).

Юлія малює з дитинства, проте лише декілька років тому почала захоплюватись автомобілями. Художниця передає форми та бліки так, що картини складно відрізнити від фотографії.



Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Юлії Семич.



Виставка діятиме щодня з 13 по 26 листопада з 10:00 до 22:00.



Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.

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Вхід вільний!









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