У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 11:34
У ART-просторі ТРЦ «ПортCity» з 13 листопада – нова виставка художниці Юлії Семич.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Мить. Швидкість» (змішані техніки/олійний живопис).
Юлія малює з дитинства, проте лише декілька років тому почала захоплюватись автомобілями. Художниця передає форми та бліки так, що картини складно відрізнити від фотографії.
Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Юлії Семич.
Виставка діятиме щодня з 13 по 26 листопада з 10:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
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Вхід вільний!
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Мить. Швидкість» (змішані техніки/олійний живопис).
Юлія малює з дитинства, проте лише декілька років тому почала захоплюватись автомобілями. Художниця передає форми та бліки так, що картини складно відрізнити від фотографії.
Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Юлії Семич.
Виставка діятиме щодня з 13 по 26 листопада з 10:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ ПортCity, 3-ій поверх.
⠀
Вхід вільний!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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