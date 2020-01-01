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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В лабораторії у Луцьку аналіз на наявність антитіл до COVID-19 можна зробити за 95 гривень

В лабораторії у Луцьку аналіз на наявність антитіл до COVID-19 можна зробити за 95 гривень
В лабораторіях КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» почали робити аналіз на наявність антитіл до COVID-19.

Про це повідомляють на офіційній сторінці "Волинський обласний перинатальний центр" у фейсбуці.

Обстеження на Ig М та Ig G до COVID-19 коштує 95 грн за кожний аналіз.

"Ви можете самостійно обрати час для здачі аналізів. Забір крові проходитиме в комфортних для вас умовах. Забір триває всього кілька хвилин", - йдеться у дописі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: лабораторія, Луцьк, тест на коронавірус, ціна
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