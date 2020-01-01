В лабораторії у Луцьку аналіз на наявність антитіл до COVID-19 можна зробити за 95 гривень
Сьогодні, 10:28
В лабораторіях КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» почали робити аналіз на наявність антитіл до COVID-19.
Про це повідомляють на офіційній сторінці "Волинський обласний перинатальний центр" у фейсбуці.
Обстеження на Ig М та Ig G до COVID-19 коштує 95 грн за кожний аналіз.
"Ви можете самостійно обрати час для здачі аналізів. Забір крові проходитиме в комфортних для вас умовах. Забір триває всього кілька хвилин", - йдеться у дописі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці "Волинський обласний перинатальний центр" у фейсбуці.
Обстеження на Ig М та Ig G до COVID-19 коштує 95 грн за кожний аналіз.
"Ви можете самостійно обрати час для здачі аналізів. Забір крові проходитиме в комфортних для вас умовах. Забір триває всього кілька хвилин", - йдеться у дописі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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