В лабораторії у Луцьку аналіз на наявність антитіл до COVID-19 можна зробити за 95 гривень

В лабораторіях КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» почали робити аналіз на наявність антитіл до COVID-19.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Волинський обласний перинатальний центр" у фейсбуці.Обстеження на Ig М та Ig G до COVID-19 коштує 95 грн за кожний аналіз."Ви можете самостійно обрати час для здачі аналізів. Забір крові проходитиме в комфортних для вас умовах. Забір триває всього кілька хвилин", - йдеться у дописі.