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На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг

На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг
На українсько-польському кордоні виявили у вантажівці контрабандний товар.

Так, днями у пункт пропуску «Ягодин» прибув вантажний автомобіль DAF, що слідував з Великої Британії з одягом, - пише Держприкордонслужба України.

Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду вантажівки.
За результатами перевірки та повного перерахунку й ідентифікації товарів виявили невідповідність товаросупровідних документів на майже 700 одиниць одягу різних найменувань.

Виявлений товар вилучили працівники Держмитслужби, його загальна вартість сягає майже 800 тисяч гривень.

На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг


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Теги: Ягодин, контрабанда, одяг
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