На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг





Так, днями у пункт пропуску «Ягодин» прибув вантажний автомобіль DAF, що слідував з Великої Британії з одягом, - пише Держприкордонслужба України.



Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду вантажівки.

За результатами перевірки та повного перерахунку й ідентифікації товарів виявили невідповідність товаросупровідних документів на майже 700 одиниць одягу різних найменувань.



Виявлений товар вилучили працівники Держмитслужби, його загальна вартість сягає майже 800 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні виявили у вантажівці контрабандний товар.Так, днями у пункт пропуску «Ягодин» прибув вантажний автомобіль DAF, що слідував з Великої Британії з одягом, - пише Держприкордонслужба України.Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду вантажівки.За результатами перевірки та повного перерахунку й ідентифікації товарів виявили невідповідність товаросупровідних документів на майже 700 одиниць одягу різних найменувань.Виявлений товар вилучили працівники Держмитслужби, його загальна вартість сягає майже 800 тисяч гривень.

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