Понад 500 нових хворих і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:57
За останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19.
Одужало за добу 206 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 2, м. Нововолинськ — 1, Ковельський район — 2), - інформує Волинський лабораторний центр.
Випадки захворювання за добу виявили:
м. Луцьк – 179,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 7,
Камінь-Каширський район – 42,
Ківерцівський район – 41,
Ковельський район – 36,
Локачинський район – 16,
Любомльський район – 22,
Любешівський район – 12,
Луцький район – 53,
Маневицький район – 3,
Ратнівський район – 19,
Рожищенський район – 11,
Старовижівський район – 4,
Турійський район – 4.
Загалом, станом на 20 листопада в області зареєстрували 20 651 випадок COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1009 у дітей та 1810 у медичних працівників. Одужало 13484 особи, з них 734 дитини та 1411 медичних працівників. 380 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 14 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 4701 (в т. ч. 116 летальних)
Луцький район – 1744 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1612 (в т. ч. 33 летальних)
Володимир-Волинський район – 1854 (в т. ч. 20 летальних)
Горохівський район – 878 (в т. ч. 17 летальних)
Іваничівський район – 478 (в т. ч. 13 летальних)
Камінь-Каширський район – 820 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1868 (в т. ч. 23 летальних)
Ковельський район – 1877 (в т. ч. 36 летальних)
Локачинський район – 346 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 528 (в т. ч. 4 летальних)
Любешівський район – 781 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 948 (в т. ч. 21 летальних)
Ратнівський район – 744 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 502 (в т. ч. 17 летальних)
Старовижівський район – 264 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 530 ( в т. ч. 6 летальний)
Шацький район – 176 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 22402 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 501 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 99486 осіб. За останню добу обстежили 1211 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 58, приватними лабораторіями – 51.
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Одужало за добу 206 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 2, м. Нововолинськ — 1, Ковельський район — 2), - інформує Волинський лабораторний центр.
Випадки захворювання за добу виявили:
м. Луцьк – 179,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 7,
Камінь-Каширський район – 42,
Ківерцівський район – 41,
Ковельський район – 36,
Локачинський район – 16,
Любомльський район – 22,
Любешівський район – 12,
Луцький район – 53,
Маневицький район – 3,
Ратнівський район – 19,
Рожищенський район – 11,
Старовижівський район – 4,
Турійський район – 4.
Загалом, станом на 20 листопада в області зареєстрували 20 651 випадок COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1009 у дітей та 1810 у медичних працівників. Одужало 13484 особи, з них 734 дитини та 1411 медичних працівників. 380 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 14 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 4701 (в т. ч. 116 летальних)
Луцький район – 1744 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1612 (в т. ч. 33 летальних)
Володимир-Волинський район – 1854 (в т. ч. 20 летальних)
Горохівський район – 878 (в т. ч. 17 летальних)
Іваничівський район – 478 (в т. ч. 13 летальних)
Камінь-Каширський район – 820 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1868 (в т. ч. 23 летальних)
Ковельський район – 1877 (в т. ч. 36 летальних)
Локачинський район – 346 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 528 (в т. ч. 4 летальних)
Любешівський район – 781 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 948 (в т. ч. 21 летальних)
Ратнівський район – 744 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 502 (в т. ч. 17 летальних)
Старовижівський район – 264 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 530 ( в т. ч. 6 летальний)
Шацький район – 176 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 22402 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 501 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 99486 осіб. За останню добу обстежили 1211 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 58, приватними лабораторіями – 51.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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