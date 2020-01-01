Понад 500 нових хворих і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19.Одужало за добу 206 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 2, м. Нововолинськ — 1, Ковельський район — 2), - інформує Волинський лабораторний центр.Випадки захворювання за добу виявили:м. Луцьк – 179,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 26,Горохівський район – 11,Іваничівський район – 7,Камінь-Каширський район – 42,Ківерцівський район – 41,Ковельський район – 36,Локачинський район – 16,Любомльський район – 22,Любешівський район – 12,Луцький район – 53,Маневицький район – 3,Ратнівський район – 19,Рожищенський район – 11,Старовижівський район – 4,Турійський район – 4.Загалом, станом на 20 листопада в області зареєстрували 20 651 випадок COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1009 у дітей та 1810 у медичних працівників. Одужало 13484 особи, з них 734 дитини та 1411 медичних працівників. 380 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 14 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 4701 (в т. ч. 116 летальних)Луцький район – 1744 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1612 (в т. ч. 33 летальних)Володимир-Волинський район – 1854 (в т. ч. 20 летальних)Горохівський район – 878 (в т. ч. 17 летальних)Іваничівський район – 478 (в т. ч. 13 летальних)Камінь-Каширський район – 820 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1868 (в т. ч. 23 летальних)Ковельський район – 1877 (в т. ч. 36 летальних)Локачинський район – 346 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 528 (в т. ч. 4 летальних)Любешівський район – 781 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 948 (в т. ч. 21 летальних)Ратнівський район – 744 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 502 (в т. ч. 17 летальних)Старовижівський район – 264 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 530 ( в т. ч. 6 летальний)Шацький район – 176 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 22402 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 501 повідомлення про підозру на COVID-19.На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 99486 осіб. За останню добу обстежили 1211 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 58, приватними лабораторіями – 51.