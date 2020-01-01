Повідомили про стан велосипедиста, якого авто збило на Відродженні у Луцьку





Як Інформаційному агентству Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», внаслідок ДТП постраждав 37-річний чоловік. У нього – забій плеча. Через легкий характер травми від госпіталізації він відмовився.



У пресслужбі поліції, своєю чергою, розповіли, що станом на 10:30 на місці ДТП все ще працює слідчо-оперативна група. Та додали, що про деталі аварії повідомлять згодом – після встановлення всіх обставин.



Тим часом один із свідків аварії розповів, що бачив, як велосипедист рухався проспектом Відродження у напрямку вулиці Рівненської, об’їжджаючи тролейбуси.



«Водій ВАЗа повертав на вулицю Софії Ковалевської, але велосипедист за тролейбусами не був помітний для нього. З каскадером все добре - відбувся легким переляком», - каже очевидець.



Нагадаємо, 20 листопада близько 8 години

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо про стан велосипедиста, якого на проспекті Відродження в Луцьку збив ВАЗ.Як поінформували у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», внаслідок ДТП постраждав 37-річний чоловік. У нього – забій плеча. Через легкий характер травми від госпіталізації він відмовився.У пресслужбі поліції, своєю чергою, розповіли, що станом на 10:30 на місці ДТП все ще працює слідчо-оперативна група. Та додали, що про деталі аварії повідомлять згодом – після встановлення всіх обставин.Тим часом один із свідків аварії розповів, що бачив, як велосипедист рухався проспектом Відродження у напрямку вулиці Рівненської, об’їжджаючи тролейбуси.«Водій ВАЗа повертав на вулицю Софії Ковалевської, але велосипедист за тролейбусами не був помітний для нього. З каскадером все добре - відбувся легким переляком», - каже очевидець.Нагадаємо, 20 листопада близько 8 години автомобіль ВАЗ, який повертав з проспекту Відродження на вулицю Софії Ковалевської , збив велосипедиста.

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