Лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції
Сьогодні, 16:41
Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як потрібно лікувати вірусні інфекції.
Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube, - пише УНІАН.
Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.
Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає.
"Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.
Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків.
"Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube, - пише УНІАН.
Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.
Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає.
"Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.
Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків.
"Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень
Сьогодні, 17:22
Лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції
Сьогодні, 16:41
На Волині судили продавчиню, яка в магазині була без маски
Сьогодні, 16:20
Які умови вступу до ВНЗ діють в Україні*
Сьогодні, 16:16