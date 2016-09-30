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Лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції

Лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції
Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як потрібно лікувати вірусні інфекції.

Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube, - пише УНІАН.

Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.

Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає.

"Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.

Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків.

"Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.




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Теги: лікар, Комаровський, віруси, лікування
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