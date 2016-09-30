Лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції





Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube, - пише



Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.



Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає.



"Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.



Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків.



"Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як потрібно лікувати вірусні інфекції.Про це йдеться в його відеоблозі на Youtube, - пише УНІАН. Комаровський зазначив, що існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів. Як приклад він навів ті, що діють на вірус грипу, герпесу, ВІЛ і гепатиту С.Препарату проти коронавірусної інфекції, нагадує лікар, як і раніше немає."Таким чином, якщо ми маємо вірусну інфекцію, яку неможливо лікувати етіотропно (придушити, знищити збудника), в такій ситуації наше головне завдання - допомогти організму самостійно впоратися з цією інфекцією", - пояснив він.Людський організм, за словами Комаровського, в більшості випадків здатний самостійно впоратися з багатьма вірусними і бактеріальними інфекціями. Експерт також підкреслив, що діти не потребують великої кількості ліків."Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити нормальні умови. Тому перестаньте психувати, нервувати, придумувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти. Забудьте про всі ці методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги, дихати окропом. Заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18-20, вологість 40-60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових входів сольовими краплями. Відчуваєте задишку, важко дихати - звертаємося до лікаря", - резюмував він.

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