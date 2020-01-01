Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:45
Близько 20 працівників Волинської обласної психіатричної лікарні №1 вийшли на мітинг. Вони вимагають виплатити заборгованість по зарплатах.
Мітинг розпочався вранці 20 листопада, – пише «12 канал».
Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи по пішохідному переходу, кожні 5 хвилин.
Вони нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату. А також скаржаться на її розмір: отримують, кажуть, близько 4000 гривень.
Водіїв просять за можливості об’їжджати вулицю Рівненську, аби ще більше не ускладнювати рух.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Працівники волинської психлікарні не отримують зарплату, грошей не вистачає на ліки та на харчування пацієнтів.
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Мітинг розпочався вранці 20 листопада, – пише «12 канал».
Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи по пішохідному переходу, кожні 5 хвилин.
Вони нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату. А також скаржаться на її розмір: отримують, кажуть, близько 4000 гривень.
Водіїв просять за можливості об’їжджати вулицю Рівненську, аби ще більше не ускладнювати рух.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Працівники волинської психлікарні не отримують зарплату, грошей не вистачає на ліки та на харчування пацієнтів.
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