вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку

Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку
Близько 20 працівників Волинської обласної психіатричної лікарні №1 вийшли на мітинг. Вони вимагають виплатити заборгованість по зарплатах.

Мітинг розпочався вранці 20 листопада, – пише «12 канал».

Учасники акції призупиняють рух транспорту, йдучи по пішохідному переходу, кожні 5 хвилин.

Вони нарікають, що із серпня цього року не отримують зарплату. А також скаржаться на її розмір: отримують, кажуть, близько 4000 гривень.

Водіїв просять за можливості об’їжджати вулицю Рівненську, аби ще більше не ускладнювати рух.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Працівники волинської психлікарні не отримують зарплату, грошей не вистачає на ліки та на харчування пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: психлікарня, Луцьк, страйк, мітинг, дорога, Рівненська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:45
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 11:34
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
Сьогодні, 11:15
Тест SAT: іспит, вартість і підготовка*
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО
11 листопад, 17:13
У Луцьку підприємці продовжують страйкувати біля управління поліції У Луцьку підприємці продовжують страйкувати біля управління поліції
11 листопад, 12:20
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
11 листопад, 10:18
У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження
09 листопад, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
19 листопад, 14:03
 6
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
 0
Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:45
 0
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8