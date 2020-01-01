На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО





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Музиканти виконали шість композицій під стінами лікарні і таким чином подякували медикам за їхню роботу. Працівники закладу вийшли на вулицю, деякі виглядали у вікна. Почувши музику зупинялися й перехожі.



Інформують, що акція підтримки медиків і пацієнтів, ініційована Корецькою районною державною адміністрацією.



«Ангели в білих халатах, солдати з стетоскопами, бійці з невидимим ворогом – ми називаємо їх по-різному, але маємо на увазі наших медиків – лікарів, фельдшерів, медсестер, санітарів, водіїв карет швидких. Вони втомилися бути на передовій проти вірусу. Вони хворіють і вмирають, але не тікають зі своїх передових – лікарень і поліклінік. Більше того – знаю, що до них по допомогу звертаються і коли вони вдома, відпочивають із сім'ями. Медики потребують нашої підтримки. Адже ми бачимо як їм тяжко, що їм потрібна наша людська підтримка, низький уклін і шана», – зазначив на сторінці у фейсбуці голова Корецької РДА Олександр Зайчук.



Також голова РДА закликає усіх приєднатися до флешмобу та підтримати медиків Кореччини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Корецькому районі на Рівненщині музиканти влаштували флешмоб на підтримку медиків і зіграли декілька композицій під стінами місцевої лікарні.Про це пише Район.Рівне Музиканти виконали шість композицій під стінами лікарні і таким чином подякували медикам за їхню роботу. Працівники закладу вийшли на вулицю, деякі виглядали у вікна. Почувши музику зупинялися й перехожі.Інформують, що акція підтримки медиків і пацієнтів, ініційована Корецькою районною державною адміністрацією.«Ангели в білих халатах, солдати з стетоскопами, бійці з невидимим ворогом – ми називаємо їх по-різному, але маємо на увазі наших медиків – лікарів, фельдшерів, медсестер, санітарів, водіїв карет швидких. Вони втомилися бути на передовій проти вірусу. Вони хворіють і вмирають, але не тікають зі своїх передових – лікарень і поліклінік. Більше того – знаю, що до них по допомогу звертаються і коли вони вдома, відпочивають із сім'ями. Медики потребують нашої підтримки. Адже ми бачимо як їм тяжко, що їм потрібна наша людська підтримка, низький уклін і шана», – зазначив на сторінці у фейсбуці голова Корецької РДА Олександр Зайчук.Також голова РДА закликає усіх приєднатися до флешмобу та підтримати медиків Кореччини.

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