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На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО

На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
У Корецькому районі на Рівненщині музиканти влаштували флешмоб на підтримку медиків і зіграли декілька композицій під стінами місцевої лікарні.

Про це пише Район.Рівне.

Музиканти виконали шість композицій під стінами лікарні і таким чином подякували медикам за їхню роботу. Працівники закладу вийшли на вулицю, деякі виглядали у вікна. Почувши музику зупинялися й перехожі.

Інформують, що акція підтримки медиків і пацієнтів, ініційована Корецькою районною державною адміністрацією.

«Ангели в білих халатах, солдати з стетоскопами, бійці з невидимим ворогом – ми називаємо їх по-різному, але маємо на увазі наших медиків – лікарів, фельдшерів, медсестер, санітарів, водіїв карет швидких. Вони втомилися бути на передовій проти вірусу. Вони хворіють і вмирають, але не тікають зі своїх передових – лікарень і поліклінік. Більше того – знаю, що до них по допомогу звертаються і коли вони вдома, відпочивають із сім'ями. Медики потребують нашої підтримки. Адже ми бачимо як їм тяжко, що їм потрібна наша людська підтримка, низький уклін і шана», – зазначив на сторінці у фейсбуці голова Корецької РДА Олександр Зайчук.

Також голова РДА закликає усіх приєднатися до флешмобу та підтримати медиків Кореччини.


На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині оркестр зіграв під стінами лікарні, щоб підтримати медиків. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: оркестр, медики, підтримка
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