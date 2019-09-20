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У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції

У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції
У Луцьку на проспектах Василя Мойсея та Перемоги підприємець встановив рекламні конструкції, що несуть загрозу життю та здоров'ю перехожих і велосипедистів.

Про це повідомляють на сторінці КП "Луцькреклама" у фейсбуці.

Зазначають, металеві конструкції - з гострими кутами на висоті з півтора метра.

Підприємцю вручили припис з вимогою терміново усунути порушення. Інспектори Луцькреклами позначили небезпечні об'єкти сигнальною стрічкою.

У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції
У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції

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Теги: Луцьк, підприємець, небезпечні рекламні конструкції
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аналогічний біля податкової
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