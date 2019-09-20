У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції
Сьогодні, 11:53
У Луцьку на проспектах Василя Мойсея та Перемоги підприємець встановив рекламні конструкції, що несуть загрозу життю та здоров'ю перехожих і велосипедистів.
Про це повідомляють на сторінці КП "Луцькреклама" у фейсбуці.
Зазначають, металеві конструкції - з гострими кутами на висоті з півтора метра.
Підприємцю вручили припис з вимогою терміново усунути порушення. Інспектори Луцькреклами позначили небезпечні об'єкти сигнальною стрічкою.
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Про це повідомляють на сторінці КП "Луцькреклама" у фейсбуці.
Зазначають, металеві конструкції - з гострими кутами на висоті з півтора метра.
Підприємцю вручили припис з вимогою терміново усунути порушення. Інспектори Луцькреклами позначили небезпечні об'єкти сигнальною стрічкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
аналогічний біля податкової
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