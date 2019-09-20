У Луцьку підприємець встановив небезпечні рекламні конструкції





Про це повідомляють на



Зазначають, металеві конструкції - з гострими кутами на висоті з півтора метра.



Підприємцю вручили припис з вимогою терміново усунути порушення. Інспектори Луцькреклами позначили небезпечні об'єкти сигнальною стрічкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспектах Василя Мойсея та Перемоги підприємець встановив рекламні конструкції, що несуть загрозу життю та здоров'ю перехожих і велосипедистів.Про це повідомляють на сторінці КП "Луцькреклама" у фейсбуці.Зазначають, металеві конструкції - з гострими кутами на висоті з півтора метра.Підприємцю вручили припис з вимогою терміново усунути порушення. Інспектори Луцькреклами позначили небезпечні об'єкти сигнальною стрічкою.

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