Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами
Сьогодні, 20:17
У Луцьку наряди з охорони громадського порядку військової частини 1141 Західого оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії відтепер заступають на службу з планшетами.
До слова, раніше таку можливість мали лише чергові військових нарядів, - інформує пресслужба луцьких нацгвардійців.
Зазначаться, що додаткова кількость планшетів дає можливість більш ефективно виконувати завдання з охорони громадського порядку на маршрутах патрулювання автомобільними та пішими патрулями.
Кожен планшет під’єднаний до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». За його допомогою гвардійці мають змогу в онлайн-режимі стежити за обстановкою в місті.
Переваги роботи з планшетами гвардійці відчули уже в перші дні.
«Раніше ми заступали на службу з радіостанціями. На них отримували повідомлення про скоєння тих чи інших правопорушень та іншу службову інформацію. З появою планшетних пристроїв комунікація значно покращилася. Ми маємо змогу оперативно відслідковувати ситуацію в районі несення служби і у разі надходження повідомлень про скоєння правопорушень вчасно реагувати на них», - розповів старший військового наряду сержант Вадим Качановський.
До слова, гвардійські патрулі несуть службу з охорони громадського порядку не лише в межах Луцька. Військовослужбовці також залучаються до спільних профілактичних заходів щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень у районах Волинської області.
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До слова, раніше таку можливість мали лише чергові військових нарядів, - інформує пресслужба луцьких нацгвардійців.
Зазначаться, що додаткова кількость планшетів дає можливість більш ефективно виконувати завдання з охорони громадського порядку на маршрутах патрулювання автомобільними та пішими патрулями.
Кожен планшет під’єднаний до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». За його допомогою гвардійці мають змогу в онлайн-режимі стежити за обстановкою в місті.
Переваги роботи з планшетами гвардійці відчули уже в перші дні.
«Раніше ми заступали на службу з радіостанціями. На них отримували повідомлення про скоєння тих чи інших правопорушень та іншу службову інформацію. З появою планшетних пристроїв комунікація значно покращилася. Ми маємо змогу оперативно відслідковувати ситуацію в районі несення служби і у разі надходження повідомлень про скоєння правопорушень вчасно реагувати на них», - розповів старший військового наряду сержант Вадим Качановський.
До слова, гвардійські патрулі несуть службу з охорони громадського порядку не лише в межах Луцька. Військовослужбовці також залучаються до спільних профілактичних заходів щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень у районах Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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