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Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами

Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами
У Луцьку наряди з охорони громадського порядку військової частини 1141 Західого оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії відтепер заступають на службу з планшетами.

До слова, раніше таку можливість мали лише чергові військових нарядів, - інформує пресслужба луцьких нацгвардійців.

Зазначаться, що додаткова кількость планшетів дає можливість більш ефективно виконувати завдання з охорони громадського порядку на маршрутах патрулювання автомобільними та пішими патрулями.

Кожен планшет під’єднаний до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». За його допомогою гвардійці мають змогу в онлайн-режимі стежити за обстановкою в місті.

Переваги роботи з планшетами гвардійці відчули уже в перші дні.

«Раніше ми заступали на службу з радіостанціями. На них отримували повідомлення про скоєння тих чи інших правопорушень та іншу службову інформацію. З появою планшетних пристроїв комунікація значно покращилася. Ми маємо змогу оперативно відслідковувати ситуацію в районі несення служби і у разі надходження повідомлень про скоєння правопорушень вчасно реагувати на них», - розповів старший військового наряду сержант Вадим Качановський.

До слова, гвардійські патрулі несуть службу з охорони громадського порядку не лише в межах Луцька. Військовослужбовці також залучаються до спільних профілактичних заходів щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень у районах Волинської області.

Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами
Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами
Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, планшети
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