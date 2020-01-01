Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами

У Луцьку наряди з охорони громадського порядку військової частини 1141 Західого оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії відтепер заступають на службу з планшетами.До слова, раніше таку можливість мали лише чергові військових нарядів, - інформує пресслужба луцьких нацгвардійців.Зазначаться, що додаткова кількость планшетів дає можливість більш ефективно виконувати завдання з охорони громадського порядку на маршрутах патрулювання автомобільними та пішими патрулями.Кожен планшет під’єднаний до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». За його допомогою гвардійці мають змогу в онлайн-режимі стежити за обстановкою в місті.Переваги роботи з планшетами гвардійці відчули уже в перші дні.«Раніше ми заступали на службу з радіостанціями. На них отримували повідомлення про скоєння тих чи інших правопорушень та іншу службову інформацію. З появою планшетних пристроїв комунікація значно покращилася. Ми маємо змогу оперативно відслідковувати ситуацію в районі несення служби і у разі надходження повідомлень про скоєння правопорушень вчасно реагувати на них», - розповів старший військового наряду сержантДо слова, гвардійські патрулі несуть службу з охорони громадського порядку не лише в межах Луцька. Військовослужбовці також залучаються до спільних профілактичних заходів щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень у районах Волинської області.