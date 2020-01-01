У районі на Волині поліцейські вилучили 40 літрів браги та вилили на землю. ФОТО
Сьогодні, 12:22
Дільничні офіцери поліції Локачинського відділення поліції проводять превентивні заходи щодо профілактики самогоноваріння на території району.
Про це Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Під час рейду в жителя села Защитів Локачинського району поліцейські виявили та вилучили близько 9 літрів самогону, 40 літрів браги та апарат для виготовлення самогону. Заборонену рідину знищили на місці, шляхом виливання.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст.176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Під час рейду в жителя села Защитів Локачинського району поліцейські виявили та вилучили близько 9 літрів самогону, 40 літрів браги та апарат для виготовлення самогону. Заборонену рідину знищили на місці, шляхом виливання.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст.176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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