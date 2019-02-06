Мешканці волинського міста на один день залишаться без води





Про це інформує



Ківерцівська дільниця водопостачання повідомляє, що у вівторок, 24 листопада, з 9:00 до 20:00, в зв'язку з відключенням світла в районі "Водокачки" припинять подачу води у всьому місту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерців 24 листопада на цілий день відключать водопостачання.Про це інформує Ківерцівська міська рада. Ківерцівська дільниця водопостачання повідомляє, що у вівторок, 24 листопада, з 9:00 до 20:00, в зв'язку з відключенням світла в районі "Водокачки" припинять подачу води у всьому місту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію