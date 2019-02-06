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Мешканці волинського міста на один день залишаться без води

Мешканці волинського міста на один день залишаться без води
У місті Ківерців 24 листопада на цілий день відключать водопостачання.

Про це інформує Ківерцівська міська рада.

Ківерцівська дільниця водопостачання повідомляє, що у вівторок, 24 листопада, з 9:00 до 20:00, в зв'язку з відключенням світла в районі "Водокачки" припинять подачу води у всьому місту.

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Теги: Ківерці, вода, відключення
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