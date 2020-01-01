Від завтра українців почнуть штрафувати за відсутність маски





Громадянам-порушникам доведеться сплачувати від 170 до 255 гривень, інформує



Зміни до Кодексу про адміністративні порушення з'явилися у виданні Верховної Ради "Голос України" від 20 листопада. Вони набувають чинності з наступного дня після опублікування.



Що відомо



У законі чітко прописано, що маска або респіратор повинні закривати повністю ніс та рот. Водночас дозволяється використовувати саморобні засоби індивідуального захисту.



Очікується, що нововедення мінімізують поширення коронавірусу. Це дозволить взяти під контроль зростання кількості хворих на COVID-19 і зменшити навантаження на медиків.



"Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", - розповіли у пресслужбі президента.



Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що судитися через штраф за відсутність маски вийде дорожче, аніж сплатити його.



Яка сума покарання за відсутність маски



За перебування громадян у громадських місцях без респіраторів або захисних масок штрафуватимуть на суму від 170 до 255 гривень. Такий самий штраф діятиме за неправильне носіння масок чи респіраторів.



"Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носімо маску правильно! Норма про 17 тисяч гривень залишається чинною для всіх інших порушень правил карантину", - пояснила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.



На її думку, українські штрафи максимально лояльні, у порівнянні з іншими країнами. "Так, у Німеччині суми стягнень для порушників сягають від 15 до 500 євро, в Іспанії – до 500 євро, а в Італії – взагалі до 1000 євро", - написала вона.



Де не можна з'являтися без масок і респіраторів:



- у громадських будинках, спорудах (магазини, ТЦ, спортзали, лікарні, університети, державні установи тощо);

- у громадському транспорті.



Хто може штрафувати



Накладати штрафи за відсутність маски мають право:

- поліцейські;

- працівники епідемічного контролю;

- представники органів місцевого самоврядування.



За відсутність маски або респіратора поліцейські можуть штрафувати просто на місці, а не чекати рішення суду.



"Гуляти парком можна, дихаючи на повні груди – поза приміщеннями перебування без маски не каратиметься. Штрафувати порушників будуть лише за перебування без маски у громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи", – пояснила Євгенія Кравчук.



Нагадаємо, на засіданні Верховної Ради 6 листопада проголосували за запровадження відповідальності за неносіння масок. МОЗ наполягав на ухваленні законопроєкту №3891.



19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штрафи за неправильно одягнуту маску або її відсутність у громадських місцях і в транспорті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від завтра, 21 листопада, почнуть діяти штрафи за відсутність захисної маски або респіратора в громадських місцях і транспорті.Громадянам-порушникам доведеться сплачувати від, інформує "ТСН" Зміни до Кодексу про адміністративні порушення з'явилися у виданні Верховної Ради "Голос України" від 20 листопада. Вони набувають чинності з наступного дня після опублікування.У законі чітко прописано, що маска або респіратор повинні закривати повністю ніс та рот. Водночас дозволяється використовувати саморобні засоби індивідуального захисту.Очікується, що нововедення мінімізують поширення коронавірусу. Це дозволить взяти під контроль зростання кількості хворих на COVID-19 і зменшити навантаження на медиків."Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів", - розповіли у пресслужбі президента.Міністр юстиції Українизаявив, що судитися через штраф за відсутність маски вийде дорожче, аніж сплатити його.За перебування громадян у громадських місцях без респіраторів або захисних масок штрафуватимуть на суму від 170 до 255 гривень. Такий самий штраф діятиме за неправильне носіння масок чи респіраторів."Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носімо маску правильно! Норма про 17 тисяч гривень залишається чинною для всіх інших порушень правил карантину", - пояснила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.На її думку, українські штрафи максимально лояльні, у порівнянні з іншими країнами. "Так, у Німеччині суми стягнень для порушників сягають від 15 до 500 євро, в Іспанії – до 500 євро, а в Італії – взагалі до 1000 євро", - написала вона.- у громадських будинках, спорудах (магазини, ТЦ, спортзали, лікарні, університети, державні установи тощо);- у громадському транспорті.Накладати штрафи за відсутність маски мають право:- поліцейські;- працівники епідемічного контролю;- представники органів місцевого самоврядування.За відсутність маски або респіратора поліцейські можуть штрафувати просто на місці, а не чекати рішення суду."Гуляти парком можна, дихаючи на повні груди – поза приміщеннями перебування без маски не каратиметься. Штрафувати порушників будуть лише за перебування без маски у громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи", – пояснила Євгенія Кравчук.Нагадаємо, на засіданні Верховної Ради 6 листопада проголосували за запровадження відповідальності за неносіння масок. МОЗ наполягав на ухваленні законопроєкту №3891.19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штрафи за неправильно одягнуту маску або її відсутність у громадських місцях і в транспорті.

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