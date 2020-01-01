Система автофіксації порушень ПДР: відтепер і власники «євроблях» нестимуть відповідальність

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ, - інформує Нацполіція України.«Цей проект реалізований разом із Держприкордонслужбою. Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам. Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну», - заявив Антон Геращенко.За словами заступника міністра, в разі, якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.Антон Геращенко зазначив, що першими порушниками, зафіксовані системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.«Скажу також, що далеко не у всіх країнах Європи і Азії діє система, що дозволяє залучати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією. Але ми в Україні - це зробили!», - додав заступник міністра.Нагадаємо, з 1 червня 2020 року запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.