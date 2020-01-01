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Банда грабіжників напала на сім'ю бізнесмена з Рівненщини

Банда грабіжників напала на сім'ю бізнесмена з Рівненщини
Вчора, 19 листопада, близько 22 години у селі Бармаки Рівненського району троє невідомих напали на сім'ю підприємця Миколи Головайчука.

Про це інтернет-виданню "Рівне вечірнє" стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Бандити перелізли через паркан та вдерлися до його будинку, що на вулиці Яблуневій.

Злочинці залякали жінку з дітьми, а потім зачинили їх у ванні. Після цього грабіжники жорстоко побили Миколу Головайчука. Били доти, поки він не віддав їм 4 тисячі доларів та ювелірні вироби, які ховав у сейфі.

До слова, Микола Головайчук є директором «Рівненської дистрибуційної компанії».

Як прокоментувала виданню речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька: «За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального Кодексу України».

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Теги: Рівненщина, бізнесмен, розбійний напад
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