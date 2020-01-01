Банда грабіжників напала на сім'ю бізнесмена з Рівненщини

Миколи Головайчука.



Про це інтернет-виданню



Бандити перелізли через паркан та вдерлися до його будинку, що на вулиці Яблуневій.



Злочинці залякали жінку з дітьми, а потім зачинили їх у ванні. Після цього грабіжники жорстоко побили Миколу Головайчука. Били доти, поки він не віддав їм 4 тисячі доларів та ювелірні вироби, які ховав у сейфі.



До слова, Микола Головайчук є директором «Рівненської дистрибуційної компанії».



Як прокоментувала виданню речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька: «За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального Кодексу України».

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