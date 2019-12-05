вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*

У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
Сьогодні, 20 листопада, у ТРЦ «ПортCity» - відкриття магазину брендового одягу, взуття та аксесуарів «Bugatti».

Про це повідомляє адміністрація торгово-розважального центру.

На гостей чекає:
- знижка 20% на все;
- розіграші 1000 грн., 2000 грн.,3000 грн на покупки в магазині «Bugatti»;
- розіграш VIP-карток клієнта з постійнодіючою знижкою;
- знижка 20% на брендової валізи та багато іншого.

"Приходьте та оцініть по-німецьки стриманий та зручний одяг і взуття Bugatti Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, відкриття, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
Сьогодні, 14:47
Банда грабіжників напала на сім'ю бізнесмена з Рівненщини
Сьогодні, 14:29
Система автофіксації порушень ПДР: відтепер і власники «євроблях» нестимуть відповідальність
Сьогодні, 14:12
Серце Волині: озеро, яке вражає своєю формою, показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:03
Від завтра українців почнуть штрафувати за відсутність маски
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття* У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
06 листопад, 09:52
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО* Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
18 вересень, 17:34
У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО* У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*
05 грудень, 2019, 09:17
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»* У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
09 листопад, 2019, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
19 листопад, 14:03
 6
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
Сьогодні, 14:47
 0
Банда грабіжників напала на сім'ю бізнесмена з Рівненщини
Сьогодні, 14:29
 0
Система автофіксації порушень ПДР: відтепер і власники «євроблях» нестимуть відповідальність
Сьогодні, 14:12
 0
Серце Волині: озеро, яке вражає своєю формою, показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8