У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
Сьогодні, 14:47
Сьогодні, 20 листопада, у ТРЦ «ПортCity» - відкриття магазину брендового одягу, взуття та аксесуарів «Bugatti».
Про це повідомляє адміністрація торгово-розважального центру.
На гостей чекає:
- знижка 20% на все;
- розіграші 1000 грн., 2000 грн.,3000 грн на покупки в магазині «Bugatti»;
- розіграш VIP-карток клієнта з постійнодіючою знижкою;
- знижка 20% на брендової валізи та багато іншого.
"Приходьте та оцініть по-німецьки стриманий та зручний одяг і взуття Bugatti Ukraine", - йдеться у повідомленні.
Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомляє адміністрація торгово-розважального центру.
На гостей чекає:
- знижка 20% на все;
- розіграші 1000 грн., 2000 грн.,3000 грн на покупки в магазині «Bugatti»;
- розіграш VIP-карток клієнта з постійнодіючою знижкою;
- знижка 20% на брендової валізи та багато іншого.
"Приходьте та оцініть по-німецьки стриманий та зручний одяг і взуття Bugatti Ukraine", - йдеться у повідомленні.
Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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