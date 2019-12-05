У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*





Про це повідомляє адміністрація торгово-розважального центру.



На гостей чекає:

- знижка 20% на все;

- розіграші 1000 грн., 2000 грн.,3000 грн на покупки в магазині «Bugatti»;

- розіграш VIP-карток клієнта з постійнодіючою знижкою;

- знижка 20% на брендової валізи та багато іншого.



"Приходьте та оцініть по-німецьки стриманий та зручний одяг і взуття Bugatti Ukraine", - йдеться у повідомленні.



Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 листопада, у ТРЦ «ПортCity» - відкриття магазину брендового одягу, взуття та аксесуарів «Bugatti».Про це повідомляє адміністрація торгово-розважального центру.На гостей чекає:- знижка 20% на все;- розіграші 1000 грн., 2000 грн.,3000 грн на покупки в магазині «Bugatti»;- розіграш VIP-карток клієнта з постійнодіючою знижкою;- знижка 20% на брендової валізи та багато іншого."Приходьте та оцініть по-німецьки стриманий та зручний одяг і взуття Bugatti Ukraine", - йдеться у повідомленні.Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

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