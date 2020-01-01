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На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому воїну АТО. ФОТО

На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому воїну АТО. ФОТО
20 листопада відбулося відкриття меморіальної дошки колишньому учневі Володимир-Волинської загальноосвітньої школи №1 Олександру Давидюку, який віддав життя, відстоюючи цілісність території України.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.

Олександр Давидюк народився в селі Заріччя Володимир-Волинського району у багатодітній сім’ї. Навчався у Володимир-Волинській загальноосвітній школі №1, пізніше продовжив здобувати освіту в місцевому профтехучилищі. Строкову службу проходив на Львівщині.

До армії був мобілізований під час першої хвилі, служив у 51-ій механізованій бригаді. Загинув у ніч з 12 на 13 серпня 2014 року під час обстрілу з мінометів позицій українських збройних сил у Краснодонському районі Луганської області. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

До пам’ятного заходу долучилися представники Володимир-Волинської міської ради, керівництво Зарічанської ОТГ, представники Володимир-Волинського ОРВК, військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, батьки та рідні бійця. Відкриття розпочалось із виконання Державного Гімну України.

“В першу чергу, висловлюю шану батькам, які виховали справжнього патріота України, котрий віддав найцінніше – своє життя – захищаючи країну. Пам’ять про нього буде передаватися з покоління в покоління. Вічна слава нашому Герою!”, – зазначив у своєму виступі колишній військовий, начальник відділу з питань діяльності з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції Володимир-Волинської міської ради Володимир Атаманчук.

Він подякував рідним загиблого за те, що незважаючи на небезпеку, до останнього подиху боронив країну від ворога.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх захисників, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України, після чого відбулося освячення меморіальної дошки.

На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому воїну АТО. ФОТО
На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому воїну АТО. ФОТО
На фасаді волинської школи встановили меморіальну дошку загиблому воїну АТО. ФОТО

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Теги: Володимир, меморіальна дошка, Герой України
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