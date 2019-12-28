Синоптик розповіла, де в Україні на вихідні сніжитиме
Сьогодні, 15:31
Найближчі субота-неділя, 21-22 листопада, будуть в Україні холодними.
Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у денні години очікують 0+5 градусів, на Сході до -2 градусів, у нічні години від 3 тепла до 3 морозу, в східній частині до -6 градусів. У неділю на Заході та Півночі може бути сильний вітер.
Синоптик зауважує, що опади найближчої ночі пройдуть місцями на Півночі, у Центрі, потім завтра вдень волога маса піде на Схід та на північний схід – дощ чи мокрий сніг, залежно від температури повітря.
Тобто, вдень у суботу 21 листопада, опади очікують лише в східних та північно-східних областях (Сумщина, Полтавщина).
У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України. Так, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях передбачають невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
На решті території України протягом доби 22 листопада – без істотних опадів.
У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, у денні години передбачають +2, +3 градуси.
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Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у денні години очікують 0+5 градусів, на Сході до -2 градусів, у нічні години від 3 тепла до 3 морозу, в східній частині до -6 градусів. У неділю на Заході та Півночі може бути сильний вітер.
Синоптик зауважує, що опади найближчої ночі пройдуть місцями на Півночі, у Центрі, потім завтра вдень волога маса піде на Схід та на північний схід – дощ чи мокрий сніг, залежно від температури повітря.
Тобто, вдень у суботу 21 листопада, опади очікують лише в східних та північно-східних областях (Сумщина, Полтавщина).
У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України. Так, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях передбачають невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
На решті території України протягом доби 22 листопада – без істотних опадів.
У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, у денні години передбачають +2, +3 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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