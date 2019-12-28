Синоптик розповіла, де в Україні на вихідні сніжитиме

Найближчі субота-неділя, 21-22 листопада, будуть в Україні холодними.Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптикЗа її словами, у денні години очікують 0+5 градусів, на Сході до -2 градусів, у нічні години від 3 тепла до 3 морозу, в східній частині до -6 градусів. У неділю на Заході та Півночі може бути сильний вітер.Синоптик зауважує, що опади найближчої ночі пройдуть місцями на Півночі, у Центрі, потім завтра вдень волога маса піде на Схід та на північний схід – дощ чи мокрий сніг, залежно від температури повітря.Тобто, вдень у суботу 21 листопада, опади очікують лише в східних та північно-східних областях (Сумщина, Полтавщина).У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України. Так, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях передбачають невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.На решті території України протягом доби 22 листопада – без істотних опадів.У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер. Нічна столична температура найближчих вихідних від 1 тепла до 1 морозу, у денні години передбачають +2, +3 градуси.