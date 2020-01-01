На Волині судили продавчиню, яка в магазині була без маски
Сьогодні, 16:20
Судили продавчиню, яка в магазині в селі Тристень Рожищенського району знаходилась без маски.
Про це йдеться у постанові суду від 16 листопада, - пише Район.Рожище.
Зазначається, підсудна 28 жовтня приблизно о 11:00 у селі Тристень перебувала у магазині без захисної маски на обличчі.
Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала. Пояснила, що, перебуваючи на робочому місці зняла маску, оскільки крім неї нікого в магазині не було. Після цієї події вона постійно користується маскою, щиро розкаюється у вчиненому правопорушенні.
Суддя постановив звільнити жінку від адмінвідповідальності за статтею 44-3 Адміністративного кодексу у зв'язку із малозначністю правопорушення і на підставі статті 22 Адміністративного кодексу обмежитись усним зауваженням.
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Про це йдеться у постанові суду від 16 листопада, - пише Район.Рожище.
Зазначається, підсудна 28 жовтня приблизно о 11:00 у селі Тристень перебувала у магазині без захисної маски на обличчі.
Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала. Пояснила, що, перебуваючи на робочому місці зняла маску, оскільки крім неї нікого в магазині не було. Після цієї події вона постійно користується маскою, щиро розкаюється у вчиненому правопорушенні.
Суддя постановив звільнити жінку від адмінвідповідальності за статтею 44-3 Адміністративного кодексу у зв'язку із малозначністю правопорушення і на підставі статті 22 Адміністративного кодексу обмежитись усним зауваженням.
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