На Волині судили продавчиню, яка в магазині була без маски





Про це йдеться у постанові суду від 16 листопада, - пише



Зазначається, підсудна 28 жовтня приблизно о 11:00 у селі Тристень перебувала у магазині без захисної маски на обличчі.



Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала. Пояснила, що, перебуваючи на робочому місці зняла маску, оскільки крім неї нікого в магазині не було. Після цієї події вона постійно користується маскою, щиро розкаюється у вчиненому правопорушенні.



Суддя постановив звільнити жінку від адмінвідповідальності за статтею 44-3 Адміністративного кодексу у зв'язку із малозначністю правопорушення і на підставі статті 22 Адміністративного кодексу обмежитись усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили продавчиню, яка в магазині в селі Тристень Рожищенського району знаходилась без маски.Про це йдеться у постанові суду від 16 листопада, - пише Район.Рожище. Зазначається, підсудна 28 жовтня приблизно о 11:00 у селі Тристень перебувала у магазині без захисної маски на обличчі.Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала. Пояснила, що, перебуваючи на робочому місці зняла маску, оскільки крім неї нікого в магазині не було. Після цієї події вона постійно користується маскою, щиро розкаюється у вчиненому правопорушенні.Суддя постановив звільнити жінку від адмінвідповідальності за статтею 44-3 Адміністративного кодексу у зв'язку із малозначністю правопорушення і на підставі статті 22 Адміністративного кодексу обмежитись усним зауваженням.

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