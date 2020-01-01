Розповіли про проблеми з доїздом у села, які увійшли до Луцької ОТГ. ВІДЕО





Про це розповіла



"З села Забороль до обласного центру щодня курсують 8 маршруток. Проте проблема зі сполученням є у віддалених населених пунктах громади. Зокрема, не вистачає маршрутів за напрямком Одеради-Городок-Сьомаки. Тут є лише по одному ранковому та вечірньому рейсу. Потрібно було ще б по одному додатковому. Така ж ситуація по Боголюбах. Між Боголюбами та Заборолем взагалі не має маршрутного сполучення, - розповів Заборольський сільський голова Валерій Боярський.



Жителька села Сьомаки Марія Прус, яка щодня їздить на роботу до Луцька, розповіла: "Багато людей працює у Луцьку з нашого села, останній рейс йде о 18:30. Та й, навіть, робота, коли завершується о 18:00, то все одно не встигаєш на маршрутку".



"З перевізниками ведуть перемовини щодо налагодження транспортного сполучення сіл з обласним центром", - розповідає керівник міського управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.



Нині ж триває процес виготовлення електронних квитків для пільгових категорій та учнів шкіл, які проживають у селах Луцької ОТГ.



"Щоб розв'язати проблему транспортного сполучення, у міській раді будуть спиратися на мережу приміських автобусів, які вже курсують за цими напрямками. Залучатимуть й тих перевізників, які уклали договори з облдержадміністрацією", - каже Володимир Степанов.



Нагадаємо, згідно із реформою місцевого самоврядування до Луцької ОТГ доєднається 31 населений пункт, де проживає понад 20 тисяч жителів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблеми з доїздом в новоприєднаних громадах, якій увійшли до Луцької ОТГ, існують.Про це розповіла Суспільному жителька села Сьомаки Марія Прус."З села Забороль до обласного центру щодня курсують 8 маршруток. Проте проблема зі сполученням є у віддалених населених пунктах громади. Зокрема, не вистачає маршрутів за напрямком Одеради-Городок-Сьомаки. Тут є лише по одному ранковому та вечірньому рейсу. Потрібно було ще б по одному додатковому. Така ж ситуація по Боголюбах. Між Боголюбами та Заборолем взагалі не має маршрутного сполучення, - розповів Заборольський сільський головаЖителька села Сьомаки, яка щодня їздить на роботу до Луцька, розповіла: "Багато людей працює у Луцьку з нашого села, останній рейс йде о 18:30. Та й, навіть, робота, коли завершується о 18:00, то все одно не встигаєш на маршрутку"."З перевізниками ведуть перемовини щодо налагодження транспортного сполучення сіл з обласним центром", - розповідає керівник міського управління транспорту та зв’язкуНині ж триває процес виготовлення електронних квитків для пільгових категорій та учнів шкіл, які проживають у селах Луцької ОТГ."Щоб розв'язати проблему транспортного сполучення, у міській раді будуть спиратися на мережу приміських автобусів, які вже курсують за цими напрямками. Залучатимуть й тих перевізників, які уклали договори з облдержадміністрацією", - каже Володимир Степанов.Нагадаємо, згідно із реформою місцевого самоврядування до Луцької ОТГ доєднається 31 населений пункт, де проживає понад 20 тисяч жителів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію