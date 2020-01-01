Через коронавірус у працівників «Луцьктепло» обслуговуватиме споживачів дистанційно
Сьогодні, 17:30
У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції та різким збільшенням кількості хворих серед працівників підприємства інформують, що від понеділка, 23 листопада, Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» переходить в закритий режим роботи та здійснюватиме абонентське обслуговування споживачів віддалено.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Консультації можна отримати в такі способи:
• Для населення за телефоном: +38 (0332) 77-32-00 та на Viber +38 050 250 1021.
• Для будинків з даховими котельнями (Кравчука, 11Б, Кравчука, 11В, Федорова, 4В, Федорова, 4Д, Дубнівська, 15) за телефоном: +38 050 486 9841.
• З питань неякісних послуг за телефоном: +38 (0332) 77-32-30, +38 050 438 3802. та на Viber +38 438 9277.
• Для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-07.
Заяви приймаються:
• на електронну пошту [email protected]
• через листування в онлайн-сервісі «Особистий кабінет».
• через спеціальні скрині в Центрі обслуговування споживаців.
Додатково повідомляють, що прийом споживачів ДКП «Луцьктепло» за наявності у них індивідуальних засобів захисту буде проводитись в приміщенні Муніципального Сервісного Центру з понеділка по п’ятницю за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 з 8 до 17:00 в приміщенні бізнес-центру «Директорія».
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Консультації можна отримати в такі способи:
• Для населення за телефоном: +38 (0332) 77-32-00 та на Viber +38 050 250 1021.
• Для будинків з даховими котельнями (Кравчука, 11Б, Кравчука, 11В, Федорова, 4В, Федорова, 4Д, Дубнівська, 15) за телефоном: +38 050 486 9841.
• З питань неякісних послуг за телефоном: +38 (0332) 77-32-30, +38 050 438 3802. та на Viber +38 438 9277.
• Для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-07.
Заяви приймаються:
• на електронну пошту [email protected]
• через листування в онлайн-сервісі «Особистий кабінет».
• через спеціальні скрині в Центрі обслуговування споживаців.
Додатково повідомляють, що прийом споживачів ДКП «Луцьктепло» за наявності у них індивідуальних засобів захисту буде проводитись в приміщенні Муніципального Сервісного Центру з понеділка по п’ятницю за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 з 8 до 17:00 в приміщенні бізнес-центру «Директорія».
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