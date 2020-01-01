Через коронавірус у працівників «Луцьктепло» обслуговуватиме споживачів дистанційно





Про це повідомляє



Консультації можна отримати в такі способи:

• Для населення за телефоном: +38 (0332) 77-32-00 та на Viber +38 050 250 1021.

• Для будинків з даховими котельнями (Кравчука, 11Б, Кравчука, 11В, Федорова, 4В, Федорова, 4Д, Дубнівська, 15) за телефоном: +38 050 486 9841.

• З питань неякісних послуг за телефоном: +38 (0332) 77-32-30, +38 050 438 3802. та на Viber +38 438 9277.

• Для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-07.

Заяви приймаються:

• на електронну пошту

• через листування в онлайн-сервісі «Особистий кабінет».

• через спеціальні скрині в Центрі обслуговування споживаців.



Додатково повідомляють, що прийом споживачів ДКП «Луцьктепло» за наявності у них індивідуальних засобів захисту буде проводитись в приміщенні Муніципального Сервісного Центру з понеділка по п’ятницю за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 з 8 до 17:00 в приміщенні бізнес-центру «Директорія».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції та різким збільшенням кількості хворих серед працівників підприємства інформують, що від понеділка, 23 листопада, Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» переходить в закритий режим роботи та здійснюватиме абонентське обслуговування споживачів віддалено.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло" Консультації можна отримати в такі способи:• Для населення за телефоном: +38 (0332) 77-32-00 та на Viber +38 050 250 1021.• Для будинків з даховими котельнями (Кравчука, 11Б, Кравчука, 11В, Федорова, 4В, Федорова, 4Д, Дубнівська, 15) за телефоном: +38 050 486 9841.• З питань неякісних послуг за телефоном: +38 (0332) 77-32-30, +38 050 438 3802. та на Viber +38 438 9277.• Для юридичних осіб за телефоном: +38 (0332) 77-32-07.Заяви приймаються:• на електронну пошту [email protected] • через листування в онлайн-сервісі «Особистий кабінет».• через спеціальні скрині в Центрі обслуговування споживаців.Додатково повідомляють, що прийом споживачів ДКП «Луцьктепло» за наявності у них індивідуальних засобів захисту буде проводитись в приміщенні Муніципального Сервісного Центру з понеділка по п’ятницю за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 з 8 до 17:00 в приміщенні бізнес-центру «Директорія».

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