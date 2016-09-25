Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини
Сьогодні, 18:00
Маленький блогер з Луцька – Тадей Третяк зняв зворушливе відео про історію покинутої дівчинки.
Приурочив роботу до Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, 20 листопада, аби вкотре нагадати, наскільки важливо давати своїм дітям тепло, турботу і любов.
Хлопець часто допомагає мамі проводити різноманітні дитячі заходи, тож чудово знає, як почуваються діти, що лишилися без батьків.
«А мати викинула, як кошеня..», – йдеться у вірші, який читає Тадей. За їхніми словами, історія заснована на реальних подіях і взята з життя вже дорослої жінки. Він із мамою склав вірш та відзняв кліп, де героїнею стала подруга Тадея – Орися.
У цьому відео вони закликають охочих долучитися до марафону добрих справ.
«Це може робити кожен. Ми просто нагадуємо про це. Діти в закладах мають де спати, мають що їсти, але так потребують уваги, батьківської любові та теплоти. Ми опитали багато діток, говорили про мрії та бажання. Кожен з них написав про який подарунок мріє. Таким чином, ми зможемо пробудити у собі те хороше, що маємо та зробити ще один щасливий день покинутим дітлахам», – пише Оксана Третяк.
«Вона постійно сиділа коло вікна,
Чекала маму або тата.
Вона була схвильована і сумна,
Бо відчувала, що буде втрата…»
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Приурочив роботу до Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, 20 листопада, аби вкотре нагадати, наскільки важливо давати своїм дітям тепло, турботу і любов.
Хлопець часто допомагає мамі проводити різноманітні дитячі заходи, тож чудово знає, як почуваються діти, що лишилися без батьків.
«А мати викинула, як кошеня..», – йдеться у вірші, який читає Тадей. За їхніми словами, історія заснована на реальних подіях і взята з життя вже дорослої жінки. Він із мамою склав вірш та відзняв кліп, де героїнею стала подруга Тадея – Орися.
У цьому відео вони закликають охочих долучитися до марафону добрих справ.
«Це може робити кожен. Ми просто нагадуємо про це. Діти в закладах мають де спати, мають що їсти, але так потребують уваги, батьківської любові та теплоти. Ми опитали багато діток, говорили про мрії та бажання. Кожен з них написав про який подарунок мріє. Таким чином, ми зможемо пробудити у собі те хороше, що маємо та зробити ще один щасливий день покинутим дітлахам», – пише Оксана Третяк.
«Вона постійно сиділа коло вікна,
Чекала маму або тата.
Вона була схвильована і сумна,
Бо відчувала, що буде втрата…»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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