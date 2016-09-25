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Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини

Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини
Маленький блогер з Луцька – Тадей Третяк зняв зворушливе відео про історію покинутої дівчинки.

Приурочив роботу до Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, 20 листопада, аби вкотре нагадати, наскільки важливо давати своїм дітям тепло, турботу і любов.

Хлопець часто допомагає мамі проводити різноманітні дитячі заходи, тож чудово знає, як почуваються діти, що лишилися без батьків.

«А мати викинула, як кошеня..», – йдеться у вірші, який читає Тадей. За їхніми словами, історія заснована на реальних подіях і взята з життя вже дорослої жінки. Він із мамою склав вірш та відзняв кліп, де героїнею стала подруга Тадея – Орися.

У цьому відео вони закликають охочих долучитися до марафону добрих справ.

«Це може робити кожен. Ми просто нагадуємо про це. Діти в закладах мають де спати, мають що їсти, але так потребують уваги, батьківської любові та теплоти. Ми опитали багато діток, говорили про мрії та бажання. Кожен з них написав про який подарунок мріє. Таким чином, ми зможемо пробудити у собі те хороше, що маємо та зробити ще один щасливий день покинутим дітлахам», – пише Оксана Третяк.

«Вона постійно сиділа коло вікна,
Чекала маму або тата.
Вона була схвильована і сумна,
Бо відчувала, що буде втрата…»






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Теги: Луцьк, відео, блогер, Тадей Третяк, діти, дитячий будинок
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