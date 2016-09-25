Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини

Маленький блогер з Луцька –зняв зворушливе відео про історію покинутої дівчинки.Приурочив роботу до Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, 20 листопада, аби вкотре нагадати, наскільки важливо давати своїм дітям тепло, турботу і любов.Хлопець часто допомагає мамі проводити різноманітні дитячі заходи, тож чудово знає, як почуваються діти, що лишилися без батьків.«А мати викинула, як кошеня..», – йдеться у вірші, який читає Тадей. За їхніми словами, історія заснована на реальних подіях і взята з життя вже дорослої жінки. Він із мамою склав вірш та відзняв кліп, де героїнею стала подруга Тадея –У цьому відео вони закликають охочих долучитися до марафону добрих справ.«Це може робити кожен. Ми просто нагадуємо про це. Діти в закладах мають де спати, мають що їсти, але так потребують уваги, батьківської любові та теплоти. Ми опитали багато діток, говорили про мрії та бажання. Кожен з них написав про який подарунок мріє. Таким чином, ми зможемо пробудити у собі те хороше, що маємо та зробити ще один щасливий день покинутим дітлахам», – пише