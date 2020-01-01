Волинський лікар-імунолог розповіла, як лікувати вірусні пневмонії

Ірина Грабовська-Микитюк пояснила базову інформацію про пневмонію, яку повинен знати і розуміти кожен у час пандемії COVID-19.



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Що таке пневмонія?



Пневмонія – це запалення легень, яке можуть спричинити різні чинники. Хвороба проявляється утрудненим диханням (задишкою), кашлем і загальною слабкістю, підвищенням температури тіла. Завдання легень – «передавати» кисень із повітря в кров, щоб забезпечити ним усі органи і найголовніше – мозок. При запальному процесі в альвеолах (дрібна структура легень, де відбувається «переміщення» кисню в судини) утворюється слиз, який перешкоджає газообміну, тому організм відчуває кисневий голод. Як результат, людина дихає частіше, щоб організм все ж отримав необхідну кількість кисню; кашляє – щоб звільнити альвеоли від слизу; відчуває загальну слабкість – будь-яка активність потребує «додаткових» порцій кисню; температура підвищується, щоб не дозволити інфекції, яка потрапила в легені й найчастіше є причиною запального процесу, активно розмножуватися і поширюватися.



Які причини пневмонії?



Найчастіше пневмонію викликають інфекції: бактерії, віруси, грибки. Але причиною запалення легень можуть стати також аспірація (потрапляння у дихальні шляхи шматочків їжі, блювотних мас, шлункового соку, води тощо), токсини (вдихання випарів бензину, хлору, бойових отруйних речовин), травми грудної клітки.



Як можна заразитися пневмонією?



Найчастіше – вдихнувши інфекційний агент. Тобто вірус, бактерія чи грибок потрапляє у дихальні шляхи, закріплюється там і спричиняє запальний процес.



Чи всі пневмонії, незалежно від причини, мають однакові ознаки?



Спільні симптоми для запалення легень, незалежно від причини, що викликала запальний процес – це кашель, задишка, загальне нездужання, зниження концентрації кисню в крові (яке визначається пульсоксиметром). Але вираженість цих ознак може бути різною: від нечастого глибокого покашлювання до надсадного нападоподібного болючого кашлю, від відчуття нестачі повітря при вдиху при підйомі сходами (тобто при фізичному навантаженні) до дуже частого поверхневого дихання в лежачому положенні. Часом турбують біль в грудях, висока температура тіла, зниження апетиту. Загалом вираженість симптомів залежить від причин, що призвела до запалення легень.



Від чого залежить перебіг пневмонії окрім збудника?



- від віку (діти мають свої вікові особливості дихальних шляхів, що впливають на прояви захворювання),



- стану імунної системи (пацієнти із слабким імунітетом можуть мати пневмонії, які не характерні для більшості людей – пневмоцистна, аспергільозна, цитомегаловірусна тощо),



- наявності вродженої патології (пацієнти із вродженими вадами легень, муковісцидозом мають свої особливості клінічної картини),

- хронічних хвороб (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ниркова недостатність та ряд інших хвороб погіршують перебіг інфекційного процесу).



Яка різниця між вірусними та бактерійними пневмоніями?



Різниця в проявах і лікуванні. Віруси здебільшого вражають легеневу тканину тотально, а бактерії формують окремі вогнища. Це дуже узагальнене і спрощене пояснення. Лікування відрізняється радикально: бактерію можна знешкодити антибіотиком, віруси (і грибки) до антибіотика повністю нечутливі. Також антибіотик варто підбирати до кожної бактерії окремо (визначати чутливість), бо одним антибіотиком знешкодити всі бактерії неможливо.



Які бактерії викликають пневмонії?



Для кожного віку є свої «домінуючі» бактерії. Наприклад, у дітей причинами бактерійного запалення легень найчастіше є пневмококи, гемофільна паличка, стрептококи, золотистий стафілокок. Також спричиняють пневмонію кашлюк, мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії та інші.



Які віруси можуть стати причиною запалення легень?



Найчастіше це вірус грипу, респіраторно-синтиціальні віруси, аденовіруси, коронавіруси, а також кір, вітрянка, а в людей з ослабленою імунною системою – віруси герпесу (наприклад, цитомегаловірус).



Чому бактерії не завжди вдається вбити за допомогою антибіотика?



В зв’язку з тим, що люди часто необґрунтовано (при підвищенні температури чи банальній вірусній інфекції) і неправильно (доза, курс, кратність прийому) призначають собі антибіотики, бактерії виробили «захист» від препаратів, які можуть їх знешкодити, тобто стали резистентними, стійкими. Резистентні бактерії здатні безконтрольно розмножуватися в легенях (чи інших органах), що призводить до плачевних наслідків: насамперед, загибелі людини. Також хвора людина поширює стійку бактерію, інфікує інших, спричиняючи нові випадки фактично невиліковних захворювань.



Який приклад антибіотирезистентності є найбільш показовим?



Найгіркішим прикладом, на мою думку, і для нашої країни вкрай актуальним є стійкість до протитуберкульозних препаратів. Пацієнти, які підхопили мультирезистентну паличку Коха, не мають змоги одужати від туберкульозу, оскільки ніякі антибіотики не в змозі її знешкодити.



Чи можна запобігти бактерійним пневмоніям?



Так, є ряд бактерійних пневмоній, яким можна запобігти. Пневмококова пневмонія (пневмококи є найпоширенішими збудниками запалень легень майже у всіх вікових категоріях), пневмонія, спричинена гемофільною інфекцією типу В, кашлюк, туляремія, туберкульоз – в цих випадках дієвими є щеплення. Вакцинація від туберкульозу, кашлюку, гемофільної інфекції типу В гарантується державою для всіх дітей і є безплатною. Від пневмококів щеплення робиться за власний кошт, але таке щеплення є дуже ефективним – наприклад, 1 доза вакцини від пневмокока у дорослих запобігає пневмококовій пневмонії, яка може виникнути самостійно чи стати ускладненням будь-якої іншої інфекції чи хронічної хвороби, а отже зникне необхідність в госпіталізації, багатьох обстеженнях, тривалому лікарняному та прийомі великої кількості ліків, включно з антибіотиками. Це економія часу, зусиль, ресурсів, які будуть витрачені на лікування.



Як лікувати вірусні пневмонії?



У випадку, якщо людину вразив такий вірус, проти якого існує противірусний препарат, можна застосовувати його. Наприклад, грип можна лікувати озельтамивіром, а цитомегаловірус – ганцикловіром. Але противірусних препаратів існує порівняно небагато, якщо говорити в контексті вірусів, які спричиняють запалення легень. Тому лікування залежить від провідних симптомів: при високій температурі тіла та поганому самопочутті застосовують жарознижуючі, щоб допомогти з кашлем – відхаркуючи, але основне лікування – кисень при потребі, багато пиття, ощадний режим.



Від яких вірусних пневмоній можна вберегтися?



Від пневмоній, які спричиняють грип, кір, вітряна віспа. Сподіваємося, що найближчим часом від ковонавірусної пневмонії ефективний захист також стане можливим. Вакцинація від грипу кожної осені захистить від важкої грипозної пневмонії. За даними української статистики, жодна людина, яка померла від грипозної пневмонії в останні роки в Україні, не була щеплена від грипу.



2 дози вакцини від кору є найкращою профілактикою від важкого корового запалення легень у дорослих та дітей.



Чи існує ефективна профілактика пневмоній?



Вона доволі проста. Не курити, старатися добре харчуватися та вести активний спосіб життя, контролювати хронічні захворювання та зробити щеплення від тих інфекцій, які призводять до запалення легень.



Як правильно приймати антибіотик, якщо така потреба обґрунтована?



Тільки за призначенням лікаря, повним курсом і в правильній дозі, за можливості точно визначивши бактерію, що спричинила запальний процес і підібравши відповідний антибіотик, до якого бактерія чутлива.



Чи є вакцинація одним із шляхів для полегшення тягаря антибіотикорезистентності?



Вакцинація дає можливість запобігти багатьом хворобам, які ми лікуємо антибіотиками. Нема інфекційного захворювання – нема потреби у застосуванні протимікробних препаратів. А отже з’являється надія, що в арсеналі боротьби із важкими гнійними процесами у майбутньому ще залишиться дієва зброя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарка-імунолог дитячий, фахівчиня з імунопрофілактики Волинського ОЦГЗпояснила базову інформацію про пневмонію, яку повинен знати і розуміти кожен у час пандемії COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру громадського здоров'я. Пневмонія – це запалення легень, яке можуть спричинити різні чинники. Хвороба проявляється утрудненим диханням (задишкою), кашлем і загальною слабкістю, підвищенням температури тіла. Завдання легень – «передавати» кисень із повітря в кров, щоб забезпечити ним усі органи і найголовніше – мозок. При запальному процесі в альвеолах (дрібна структура легень, де відбувається «переміщення» кисню в судини) утворюється слиз, який перешкоджає газообміну, тому організм відчуває кисневий голод. Як результат, людина дихає частіше, щоб організм все ж отримав необхідну кількість кисню; кашляє – щоб звільнити альвеоли від слизу; відчуває загальну слабкість – будь-яка активність потребує «додаткових» порцій кисню; температура підвищується, щоб не дозволити інфекції, яка потрапила в легені й найчастіше є причиною запального процесу, активно розмножуватися і поширюватися.Найчастіше пневмонію викликають інфекції: бактерії, віруси, грибки. Але причиною запалення легень можуть стати також аспірація (потрапляння у дихальні шляхи шматочків їжі, блювотних мас, шлункового соку, води тощо), токсини (вдихання випарів бензину, хлору, бойових отруйних речовин), травми грудної клітки.Найчастіше – вдихнувши інфекційний агент. Тобто вірус, бактерія чи грибок потрапляє у дихальні шляхи, закріплюється там і спричиняє запальний процес.Спільні симптоми для запалення легень, незалежно від причини, що викликала запальний процес – це кашель, задишка, загальне нездужання, зниження концентрації кисню в крові (яке визначається пульсоксиметром). Але вираженість цих ознак може бути різною: від нечастого глибокого покашлювання до надсадного нападоподібного болючого кашлю, від відчуття нестачі повітря при вдиху при підйомі сходами (тобто при фізичному навантаженні) до дуже частого поверхневого дихання в лежачому положенні. Часом турбують біль в грудях, висока температура тіла, зниження апетиту. Загалом вираженість симптомів залежить від причин, що призвела до запалення легень.- від віку (діти мають свої вікові особливості дихальних шляхів, що впливають на прояви захворювання),- стану імунної системи (пацієнти із слабким імунітетом можуть мати пневмонії, які не характерні для більшості людей – пневмоцистна, аспергільозна, цитомегаловірусна тощо),- наявності вродженої патології (пацієнти із вродженими вадами легень, муковісцидозом мають свої особливості клінічної картини),- хронічних хвороб (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ниркова недостатність та ряд інших хвороб погіршують перебіг інфекційного процесу).Різниця в проявах і лікуванні. Віруси здебільшого вражають легеневу тканину тотально, а бактерії формують окремі вогнища. Це дуже узагальнене і спрощене пояснення. Лікування відрізняється радикально: бактерію можна знешкодити антибіотиком, віруси (і грибки) до антибіотика повністю нечутливі. Також антибіотик варто підбирати до кожної бактерії окремо (визначати чутливість), бо одним антибіотиком знешкодити всі бактерії неможливо.Для кожного віку є свої «домінуючі» бактерії. Наприклад, у дітей причинами бактерійного запалення легень найчастіше є пневмококи, гемофільна паличка, стрептококи, золотистий стафілокок. Також спричиняють пневмонію кашлюк, мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії та інші.Найчастіше це вірус грипу, респіраторно-синтиціальні віруси, аденовіруси, коронавіруси, а також кір, вітрянка, а в людей з ослабленою імунною системою – віруси герпесу (наприклад, цитомегаловірус).В зв’язку з тим, що люди часто необґрунтовано (при підвищенні температури чи банальній вірусній інфекції) і неправильно (доза, курс, кратність прийому) призначають собі антибіотики, бактерії виробили «захист» від препаратів, які можуть їх знешкодити, тобто стали резистентними, стійкими. Резистентні бактерії здатні безконтрольно розмножуватися в легенях (чи інших органах), що призводить до плачевних наслідків: насамперед, загибелі людини. Також хвора людина поширює стійку бактерію, інфікує інших, спричиняючи нові випадки фактично невиліковних захворювань.Найгіркішим прикладом, на мою думку, і для нашої країни вкрай актуальним є стійкість до протитуберкульозних препаратів. Пацієнти, які підхопили мультирезистентну паличку Коха, не мають змоги одужати від туберкульозу, оскільки ніякі антибіотики не в змозі її знешкодити.Так, є ряд бактерійних пневмоній, яким можна запобігти. Пневмококова пневмонія (пневмококи є найпоширенішими збудниками запалень легень майже у всіх вікових категоріях), пневмонія, спричинена гемофільною інфекцією типу В, кашлюк, туляремія, туберкульоз – в цих випадках дієвими є щеплення. Вакцинація від туберкульозу, кашлюку, гемофільної інфекції типу В гарантується державою для всіх дітей і є безплатною. Від пневмококів щеплення робиться за власний кошт, але таке щеплення є дуже ефективним – наприклад, 1 доза вакцини від пневмокока у дорослих запобігає пневмококовій пневмонії, яка може виникнути самостійно чи стати ускладненням будь-якої іншої інфекції чи хронічної хвороби, а отже зникне необхідність в госпіталізації, багатьох обстеженнях, тривалому лікарняному та прийомі великої кількості ліків, включно з антибіотиками. Це економія часу, зусиль, ресурсів, які будуть витрачені на лікування.У випадку, якщо людину вразив такий вірус, проти якого існує противірусний препарат, можна застосовувати його. Наприклад, грип можна лікувати озельтамивіром, а цитомегаловірус – ганцикловіром. Але противірусних препаратів існує порівняно небагато, якщо говорити в контексті вірусів, які спричиняють запалення легень. Тому лікування залежить від провідних симптомів: при високій температурі тіла та поганому самопочутті застосовують жарознижуючі, щоб допомогти з кашлем – відхаркуючи, але основне лікування – кисень при потребі, багато пиття, ощадний режим.Від пневмоній, які спричиняють грип, кір, вітряна віспа. Сподіваємося, що найближчим часом від ковонавірусної пневмонії ефективний захист також стане можливим. Вакцинація від грипу кожної осені захистить від важкої грипозної пневмонії. За даними української статистики, жодна людина, яка померла від грипозної пневмонії в останні роки в Україні, не була щеплена від грипу.2 дози вакцини від кору є найкращою профілактикою від важкого корового запалення легень у дорослих та дітей.Вона доволі проста. Не курити, старатися добре харчуватися та вести активний спосіб життя, контролювати хронічні захворювання та зробити щеплення від тих інфекцій, які призводять до запалення легень.Тільки за призначенням лікаря, повним курсом і в правильній дозі, за можливості точно визначивши бактерію, що спричинила запальний процес і підібравши відповідний антибіотик, до якого бактерія чутлива.Вакцинація дає можливість запобігти багатьом хворобам, які ми лікуємо антибіотиками. Нема інфекційного захворювання – нема потреби у застосуванні протимікробних препаратів. А отже з’являється надія, що в арсеналі боротьби із важкими гнійними процесами у майбутньому ще залишиться дієва зброя.

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