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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно. У суботу в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. У неділю в Луцьку – без опадів.

У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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