Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 листопада
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно. У суботу в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. У неділю в Луцьку – без опадів.
У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У село поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із Афону
Сьогодні, 20:50
Відтепер луцькі нацгвардійці патрулюватимуть місто з планшетами
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку водій маршрутки протягнув жінку, яка не встигла вийти
Сьогодні, 19:34