Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 листопада





У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно. У суботу в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. У неділю в Луцьку – без опадів.У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +3…+5. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо

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