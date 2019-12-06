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У село поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із Афону

У село поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із Афону
Парафії Успіння Пресвятої Богородиці у село Новостав Луцького районного деканату передали копію ікони Діви Марії з Дитятком «Відрада».

Про це повідомив о. Андрій у фейсбуці, передає Волинська єпархія ПЦУ.

Декан протоієрей Володимир Присяжнюк із благочинним Свято-Успенського округу протоієреєм Андрієм Мовчанюком, настоятелем протоієреєм Романом Нестером та іншим духовенством урочисто зустріли реліквію, відслужили вечірню з акафістом.

Чудотворний образ перебуватиме на парафії всього тиждень. Спільні молитви перед святинею відбуваються щодня вранці та ввечері до 22 листопада (7.00 – водосвятний молебень, 19.00 – акафіст). Опісля святиню передадуть громаді Апостолів Петра й Павла в село Коршовець.

Місце постійного перебування ікони «Відрада» (інша назва «Радість») – храм Преподобного Іова Почаївського в Луцьку на бульв. Дружби народів, 16. Її настоятель протоієрей Олександр Вронський привіз цей образ із Афону два роки тому як подарунок від ченців Ватопедського монастиря. За цей час зафіксовано декілька випадків зцілення після молитов перед нею.

Перед цією іконою моляться, зокрема, про дарування душевного спокою в скорботах та журбі, благають про зцілення від важких захворювань.
Світлини з архіву протоієрея Андрія Мовчанюка.

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Теги: Новостав, чудотворна ікона, Афон
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