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У Луцьку водій маршрутки протягнув жінку, яка не встигла вийти

У Луцьку водій маршрутки протягнув жінку, яка не встигла вийти
У Луцьку на вулиці Банделіані маршрутка протягнула за собою жінку, яка не встигла вийти.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився поблизу супермаркету АТБ на вулиці Бенделіані близько 18 години.

За словами очевидців, жінка не встигла вийти з маршрутки, коли водій уже розпочав рух.

Про стан постраждалої наразі невідомо, проте, як стверджують свідки інциденту, жінка трималась за ногу та дуже кричала.

Деталі – згодом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, маршрутка, жінка
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