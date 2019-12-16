У Луцьку декілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 21:36
У Луцьку через витоки на трубопроводі декілька будинків залишилися без гарячої води.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
У пресслужбі підприємства повідомляють, через витоки на трубопроводі гарячого водопостачання тимчасово припинили надання послуги по будинках Федорова 2, Захарова 7, та Декабристів 25а.
Послугу відновлять після завершення робіт, про що повідомлять додатково.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
У пресслужбі підприємства повідомляють, через витоки на трубопроводі гарячого водопостачання тимчасово припинили надання послуги по будинках Федорова 2, Захарова 7, та Декабристів 25а.
Послугу відновлять після завершення робіт, про що повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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