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У Луцьку декілька будинків – без гарячої води

У Луцьку декілька будинків – без гарячої води
У Луцьку через витоки на трубопроводі декілька будинків залишилися без гарячої води.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

У пресслужбі підприємства повідомляють, через витоки на трубопроводі гарячого водопостачання тимчасово припинили надання послуги по будинках Федорова 2, Захарова 7, та Декабристів 25а.

Послугу відновлять після завершення робіт, про що повідомлять додатково.

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Теги: гаряча вода, Луцьтепло, аварія
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