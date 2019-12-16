У Луцьку декілька будинків – без гарячої води





Про це інформує



У пресслужбі підприємства повідомляють, через витоки на трубопроводі гарячого водопостачання тимчасово припинили надання послуги по будинках Федорова 2, Захарова 7, та Декабристів 25а.



Послугу відновлять після завершення робіт, про що повідомлять додатково.

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