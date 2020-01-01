Кольоровий флешмоб: у волинській школі відзначили тиждень толерантності. ФОТО
Сьогодні, 04:23
У рамках тижня толерантності, що проходив у Городищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з 16 по 20 листопада, відбувся “кольоровий флешмоб”.
Про це інформують на сайті Городищенської громади.
Так, щодня педагогічний та учнівський колективи вбиралися у одяг відповідного кольору, що означало пропаганду толерантності: рожевий – рівність, білий – благородність, червоний – чесність, помаранчевий – повага, блакитний – безкорисливість.
Міжнародний день толерантності — свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості, у якій ідеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, сексуальної орієнтації, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людии, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Городищенської громади.
Так, щодня педагогічний та учнівський колективи вбиралися у одяг відповідного кольору, що означало пропаганду толерантності: рожевий – рівність, білий – благородність, червоний – чесність, помаранчевий – повага, блакитний – безкорисливість.
Міжнародний день толерантності — свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості, у якій ідеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, сексуальної орієнтації, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людии, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кольоровий флешмоб: у волинській школі відзначили тиждень толерантності. ФОТО
Сьогодні, 04:23
За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати
Сьогодні, 01:21