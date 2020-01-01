«Клаптикове» утеплення може зруйнувати будинок, – голова луцького ОСББ





Про це в програмі “Позиція”



Членкиня наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк каже, що утворюється так звана точка роси, тобто конденсат, який постійно залишається на стінах, відтак стіна “запарюється”.



“Клаптикове утеплення – це велика біда взагалі всієї України і зараз Фонд енергоефективності ініціює звернення до Мінрегіону, аби ті не дозволяли порушувати будівельні норми, адже тоді руйнується будинок і стіна може впасти”, – каже Юлія Сабатюк.



Керівник кількох луцьких ОСББ Валерій Корпач каже, що мешканка його будинку утеплила квартиру зі середини, а так в принципі робити не можна. Пара з кімнат потрапляє через утеплювач на стіну і конденсується у вологу, викликаючи згодом грибки, цвіль, а за кілька років – методичне руйнування зовнішньої стіни. Зараз у жінки обвалюється штукатурка.



“Крім цього люди, які уже вклали чимало грошей на утеплення стін навколо своєї квартири не погодяться на загальне утеплення будинку, а це не є виправдано, адже енергія зберігається у будинку лише якщо усі стіни “в теплі”, – додав експерт у Волинській області програми з підтримки енергоефективності Фонду енергоефективності Петро Лавринюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Утеплення конкретних квартир замість всього будинку може призвести до його руйнування.Про це в програмі “Позиція” на 12 каналі говорили експерти у галузі енергозбереження та енергоефективності.Членкиня наглядової ради Фонду енергоефективностікаже, що утворюється так звана точка роси, тобто конденсат, який постійно залишається на стінах, відтак стіна “запарюється”.“Клаптикове утеплення – це велика біда взагалі всієї України і зараз Фонд енергоефективності ініціює звернення до Мінрегіону, аби ті не дозволяли порушувати будівельні норми, адже тоді руйнується будинок і стіна може впасти”, – каже Юлія Сабатюк.Керівник кількох луцьких ОСББкаже, що мешканка його будинку утеплила квартиру зі середини, а так в принципі робити не можна. Пара з кімнат потрапляє через утеплювач на стіну і конденсується у вологу, викликаючи згодом грибки, цвіль, а за кілька років – методичне руйнування зовнішньої стіни. Зараз у жінки обвалюється штукатурка.“Крім цього люди, які уже вклали чимало грошей на утеплення стін навколо своєї квартири не погодяться на загальне утеплення будинку, а це не є виправдано, адже енергія зберігається у будинку лише якщо усі стіни “в теплі”, – додав експерт у Волинській області програми з підтримки енергоефективності Фонду енергоефективності

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