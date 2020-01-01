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«Клаптикове» утеплення може зруйнувати будинок, – голова луцького ОСББ

«Клаптикове» утеплення може зруйнувати будинок, – голова луцького ОСББ
Утеплення конкретних квартир замість всього будинку може призвести до його руйнування.

Про це в програмі “Позиція” на 12 каналі говорили експерти у галузі енергозбереження та енергоефективності.

Членкиня наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк каже, що утворюється так звана точка роси, тобто конденсат, який постійно залишається на стінах, відтак стіна “запарюється”.

“Клаптикове утеплення – це велика біда взагалі всієї України і зараз Фонд енергоефективності ініціює звернення до Мінрегіону, аби ті не дозволяли порушувати будівельні норми, адже тоді руйнується будинок і стіна може впасти”, – каже Юлія Сабатюк.

Керівник кількох луцьких ОСББ Валерій Корпач каже, що мешканка його будинку утеплила квартиру зі середини, а так в принципі робити не можна. Пара з кімнат потрапляє через утеплювач на стіну і конденсується у вологу, викликаючи згодом грибки, цвіль, а за кілька років – методичне руйнування зовнішньої стіни. Зараз у жінки обвалюється штукатурка.

“Крім цього люди, які уже вклали чимало грошей на утеплення стін навколо своєї квартири не погодяться на загальне утеплення будинку, а це не є виправдано, адже енергія зберігається у будинку лише якщо усі стіни “в теплі”, – додав експерт у Волинській області програми з підтримки енергоефективності Фонду енергоефективності Петро Лавринюк.


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Теги: утеплення, точка роси, конденсат, руйнування, волога
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Коментарі 3
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Тоже мені спец по утепленню Лавринюк, розвалив та обікрав своє осбб. У нього що є будівельна освіта що він по утепленню будинків консультує????? Бред
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має якісь факти, чи проводила досліди? Елементарна тріплотиня.
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В студії сидять ганебні люди, професійні злодії, а лавренюк все життя палець об палець не вдарив. Тільки дурнем прикидається.
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