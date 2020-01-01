За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати
Сьогодні, 01:21
Уродженець Луцька, який в супермаркеті у Нововолинську вкрав чотири пляшки віскі, відсидить понад три роки. Відзначимо, що раніше чоловік був судимий.
Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пишуть "Волинські новини".
Так, 16 листопада минулого року раніше судимий чоловік вкрав з супермаркету у Нововолинську чотири пляшки віскі. Загальна сума вкраденого – 1950 гривень.
У суді зловмисник не заперечував свою вину та розкаювався у вчиненому.
Врахувавши всі обставини справи, зокрема судимість обвинуваченого, суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши рік та місяць невідбутого покарання.
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Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пишуть "Волинські новини".
Так, 16 листопада минулого року раніше судимий чоловік вкрав з супермаркету у Нововолинську чотири пляшки віскі. Загальна сума вкраденого – 1950 гривень.
У суді зловмисник не заперечував свою вину та розкаювався у вчиненому.
Врахувавши всі обставини справи, зокрема судимість обвинуваченого, суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши рік та місяць невідбутого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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