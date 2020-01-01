«Учитель року – 2021»: вчителька з Волині провела «Найкращий урок». ФОТО





Вчителі демонстрували свою майстерність за допомогою відеоуроків та онлайн-конференцій. Учасники із чотирьох закладів освіти Луцького району змагалися у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література». Про це інформують на сайті



За підсумками випробувань однією з кращих освітянок стала вчителька Боратинської школи – перемогу у номінації «Найкращий урок» здобула Лежненко Аліна Віталіївна. Під час випробувань філологиня вразила журі не лише високим рівнем педагогічної майстерності, а й творчим підходом до роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-19 листопада на базі Боратинської школи відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Цьогоріч традиційне змагання педагогічної майстерності проходило в онлайн-форматі.Вчителі демонстрували свою майстерність за допомогою відеоуроків та онлайн-конференцій. Учасники із чотирьох закладів освіти Луцького району змагалися у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література». Про це інформують на сайті Боратинської громади За підсумками випробувань однією з кращих освітянок стала вчителька Боратинської школи – перемогу у номінації «Найкращий урок» здобула. Під час випробувань філологиня вразила журі не лише високим рівнем педагогічної майстерності, а й творчим підходом до роботи.

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