«Учитель року – 2021»: вчителька з Волині провела «Найкращий урок». ФОТО
Сьогодні, 03:32
16-19 листопада на базі Боратинської школи відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Цьогоріч традиційне змагання педагогічної майстерності проходило в онлайн-форматі.
Вчителі демонстрували свою майстерність за допомогою відеоуроків та онлайн-конференцій. Учасники із чотирьох закладів освіти Луцького району змагалися у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література». Про це інформують на сайті Боратинської громади.
За підсумками випробувань однією з кращих освітянок стала вчителька Боратинської школи – перемогу у номінації «Найкращий урок» здобула Лежненко Аліна Віталіївна. Під час випробувань філологиня вразила журі не лише високим рівнем педагогічної майстерності, а й творчим підходом до роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вчителі демонстрували свою майстерність за допомогою відеоуроків та онлайн-конференцій. Учасники із чотирьох закладів освіти Луцького району змагалися у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література». Про це інформують на сайті Боратинської громади.
За підсумками випробувань однією з кращих освітянок стала вчителька Боратинської школи – перемогу у номінації «Найкращий урок» здобула Лежненко Аліна Віталіївна. Під час випробувань філологиня вразила журі не лише високим рівнем педагогічної майстерності, а й творчим підходом до роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Учитель року – 2021»: вчителька з Волині провела «Найкращий урок». ФОТО
Сьогодні, 03:32
За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати
Сьогодні, 01:21