На Львівщині депутати намагалися на автівці заїхати в під’їзд багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:20
На околиці Пустомитів у Львівській області двоє новообраних депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Громадське.
«Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», — написав він.
Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів — 34 роки, іншому — 36.
«Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», — додав Геращенко.
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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Громадське.
«Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», — написав він.
Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів — 34 роки, іншому — 36.
«Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», — додав Геращенко.
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