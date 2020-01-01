На Львівщині депутати намагалися на автівці заїхати в під’їзд багатоповерхівки. ВІДЕО





Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише



«Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», — написав він.





Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів — 34 роки, іншому — 36.



«Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», — додав Геращенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці Пустомитів у Львівській області двоє новообраних депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ, пише Громадське «Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», — написав він.Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів — 34 роки, іншому — 36.«Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», — додав Геращенко.

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