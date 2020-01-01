В Україну завезуть понад 8 тисяч кисневих концентраторів для хворих на Covid-19
Сьогодні, 00:22
Понад 8 тисяч кисневих концентраторів для лікування хворих на коронавірус в Україні закуплять до кінця листопада 2020 року.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, протягом тижня ми отримаємо кілька тисяч, наступного тижня – ще кілька тисяч. До 1 грудня мають прибути ще 8,3 тис. одиниць", – зазначив Кирило Тимошенко.
За його словами, у перші тижні місяця в Україну доправили 5,5 тис. концентраторів.
Зображення ілюстративне
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Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, протягом тижня ми отримаємо кілька тисяч, наступного тижня – ще кілька тисяч. До 1 грудня мають прибути ще 8,3 тис. одиниць", – зазначив Кирило Тимошенко.
За його словами, у перші тижні місяця в Україну доправили 5,5 тис. концентраторів.
Зображення ілюстративне
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