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В Україні з’являться е-направлення на ПЛР і реєстри місць у лікарнях

В Україні з’являться е-направлення на ПЛР і реєстри місць у лікарнях
У Мінцифри анонсували низку нових електронних інструментів, які допоможуть боротися з пандемією коронавірусу в Україні.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 20 листопада, інформує Урядовий портал.

Йдеться про чат-бот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць у медзакладах, які спростять та пришвидшать процес доправлення хворих на коронавірус до лікарень.

"Збиратимемо дані про наявність місць, госпіталізованих та виписаних пацієнтів, запаси кисню в лікарнях в режимі реального часу через чат-боти та дашборди.

Інформація відображатиметься для диспетчерів "швидких" та сімейних лікарів. Завдяки цим інструментам вони будуть розуміти, куди можна направляти пацієнта на госпіталізацію", – пояснили у відомстві.

Крім того, фахівці планують оновити мобільний застосунок для контролю самоізоляції вдома. Пацієнти зможуть вносити інформацію про стан свого здоров’я, симптоми. Дані оброблятимуться Центром громадського здоров’я.

Нововведення має зменшити навантаження на сімейних лікарів та допомогти оперативно реагувати на погіршення стану хворого.

Також в країні доопрацьовується проект е-направлень на ПЛР-тестування. Нині він діє у поліклініках, ще треба долучити лікарні швидкої допомоги та стаціонари.

У планах – розробити систему QR-кодів, яка допомагатиме громадянам визначити, чи перебували вони у контакті з носієм коронавірусу у громадських місцях.

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Теги: реєстр, лікарня, направлення, госпіталізація, коронавірус
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