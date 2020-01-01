Революція Гідності: Міносвіти призначило молодим ученим 21 стипендію





Як передає



"Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні – призначили 21 молодому вченому", - йдеться у повідомленні.



За результатами конкурсного відбору переможці з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року.



Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями: стипендія імені Дмитра Максимова - 4 особи; стипендія імені Назарія Войтовича - 5 осіб; стипендія імені Романа Гурика - 4 особи; стипендія імені Устима Голоднюка - 5 осіб; стипендія імені Юрія Поправки - 3 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти та науки призначило 21 державну стипендію найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба МОН."Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні – призначили 21 молодому вченому", - йдеться у повідомленні.За результатами конкурсного відбору переможці з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року.Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями: стипендія імені Дмитра Максимова - 4 особи; стипендія імені Назарія Войтовича - 5 осіб; стипендія імені Романа Гурика - 4 особи; стипендія імені Устима Голоднюка - 5 осіб; стипендія імені Юрія Поправки - 3 особи.

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