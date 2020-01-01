Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.43.
Євро при купівлі становить – 33.44, продажу – 33.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.363, продаж – 0.368.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.37, продаж – 7.48.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.44, продажу – 33.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.363, продаж – 0.368.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.37, продаж – 7.48.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок
Сьогодні, 09:38
Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Сьогодні, 09:10