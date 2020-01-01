вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 21 листопада

Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.43.

Євро при купівлі становить – 33.44, продажу – 33.55.

Курс російського рубля: купівля – 0.363, продаж – 0.368.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.37, продаж – 7.48.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок
Сьогодні, 09:38
215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Сьогодні, 09:10
«Клаптикове» утеплення може зруйнувати будинок, – голова луцького ОСББ
Сьогодні, 08:26
В Україні з’являться е-направлення на ПЛР і реєстри місць у лікарнях
Сьогодні, 07:39
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 17 листопада Курс валют у Луцьку на 17 листопада
17 листопад, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
30 жовтень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 28 жовтня Курс валют у Луцьку на 28 жовтня
28 жовтень, 09:15
Курс валют у Луцьку на 27 жовтня Курс валют у Луцьку на 27 жовтня
27 жовтень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою
Сьогодні, 10:12
 0
Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок
Сьогодні, 09:38
 0
215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8