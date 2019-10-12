Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок





Жителька Ківерців Наталія Холявінська розповіла



Автодорога Р14, що проходить через села Дачне і Жабка – у підпорядкуванні Служби автомобільних доріг області. Ремонт автошляхів і облаштування зупинок – їхня компетенція.



"П’ять металевих конструкцій зупинок, які нині лежать на узбіччі у селах Дачне та Жабка, привезли самовільно, за вказівкою з департаменту ЖКГ Луцької міської ради, без дозволу служби", - розповів заступник директора установи Юрій Ришкевич.





Посадовець каже: "Ми зв’язалися …з ЖКГ міста Луцька Осіюком Миколою, який пояснив, що вони власними силами їх мають відремонтувати в поточному році, за нашою згодою, при нашому погодженні, за власний кошт та встановити їх на місця".



"До посадкових майданчиків у селах Дачне і Жабка два тижні тому привезли п’ять зупинок, не нові, побиті, поламані", - каже місцева жителька Ірина Харчук.



Посадкова платформа, лавочка і дорожній знак - єдині вказують на місце зупинки.



"На цих необлаштованих зупинках щоранку шкільних автобусів чекають місцеві школярі", - каже місцева жителька Наталія Холявінська.





Директор Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк розповів: зупинки вирішили встановити за зверненнями жителів сіл. Зробити це планують до кінця року. Враховуючи те, що вже кінець бюджетного року, то не вистачає коштів для встановлення нових зупинок. У міській раді вирішили поставити ті зупинки, які були на Ківерцівській.



"Вони працівниками Луцькавтодору були вивезені на місце майбутнього розташування, поки що це не коштувало ні копійки для міського бюджету. Зараз вивчаємо скільки буде коштувати їх встановлення", - каже Микола Осіюк.





До кінця наступного тижня, - обіцяє чиновник, - почнуть монтаж металевих конструкцій, які нині лежать на узбіччі сіл Дачне та Жабка.



На цій ділянці дороги поточний і середній ремонт запланований 2021-ого року, - розповів Юрій Ришкевич. Тоді ж на зупинках встановлюватимуть павільйони нового зразка: напівзасклені чи бетонні. Додає: орієнтовна вартість проєкту близько 80 млн грн. Звідки візьмуть кошти, каже, ще не знає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій тиждень у селах Дачне і Жабка Ківерцівського району на узбіччі лежать металеві конструкції зупинок громадського транспорту.Жителька Ківерціврозповіла Суспільному , що облаштувати їх обіцяли ще до виборів. Нині, каже, ніщо не захищає людей, які чекають автобус, від дощу та вітру.Автодорога Р14, що проходить через села Дачне і Жабка – у підпорядкуванні Служби автомобільних доріг області. Ремонт автошляхів і облаштування зупинок – їхня компетенція."П’ять металевих конструкцій зупинок, які нині лежать на узбіччі у селах Дачне та Жабка, привезли самовільно, за вказівкою з департаменту ЖКГ Луцької міської ради, без дозволу служби", - розповів заступник директора установиПосадовець каже: "Ми зв’язалися …з ЖКГ міста Луцька, який пояснив, що вони власними силами їх мають відремонтувати в поточному році, за нашою згодою, при нашому погодженні, за власний кошт та встановити їх на місця"."До посадкових майданчиків у селах Дачне і Жабка два тижні тому привезли п’ять зупинок, не нові, побиті, поламані", - каже місцева жителькаПосадкова платформа, лавочка і дорожній знак - єдині вказують на місце зупинки."На цих необлаштованих зупинках щоранку шкільних автобусів чекають місцеві школярі", - каже місцева жителькаДиректор Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк розповів: зупинки вирішили встановити за зверненнями жителів сіл. Зробити це планують до кінця року. Враховуючи те, що вже кінець бюджетного року, то не вистачає коштів для встановлення нових зупинок. У міській раді вирішили поставити ті зупинки, які були на Ківерцівській."Вони працівниками Луцькавтодору були вивезені на місце майбутнього розташування, поки що це не коштувало ні копійки для міського бюджету. Зараз вивчаємо скільки буде коштувати їх встановлення", - каже Микола Осіюк.До кінця наступного тижня, - обіцяє чиновник, - почнуть монтаж металевих конструкцій, які нині лежать на узбіччі сіл Дачне та Жабка.На цій ділянці дороги поточний і середній ремонт запланований 2021-ого року, - розповів Юрій Ришкевич. Тоді ж на зупинках встановлюватимуть павільйони нового зразка: напівзасклені чи бетонні. Додає: орієнтовна вартість проєкту близько 80 млн грн. Звідки візьмуть кошти, каже, ще не знає.

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