вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою

Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою
Перестало битися серце 11-річного лучанина Юрія Брузьдзінського, який боровся з тяжкою недугою.

Про це у facebook-спільноті "Група допомоги ЮРЧИКУ" повідомила Вікторія Калаур.

"Сьогодні вночі не стало, прекрасної дитини. Спочивай з миром наш хоробрий, веселий Юрчик", - зазначила жінка.

Нагадаємо, що лікарі з Білорусі поставили Юрію Брузьдзінському страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).

Хлопчик потребував пересадки кісткового мозку.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям Юрчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Брузьдзінський, помер, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою
Сьогодні, 10:12
Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок
Сьогодні, 09:38
215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 21 листопада
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
22 січень, 2019, 00:28
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада
15 листопад, 10:33
В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу
15 листопад, 09:09
У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
11 листопад, 05:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою
Сьогодні, 10:12
 0
Уже три тижні у двох селах біля Луцька на узбіччі лежать конструкції старих-нових зупинок
Сьогодні, 09:38
 0
215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8