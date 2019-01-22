Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою





Про це у facebook-спільнотіВікторія Калаур.



"Сьогодні вночі не стало, прекрасної дитини. Спочивай з миром наш хоробрий, веселий Юрчик", - зазначила жінка.



Нагадаємо, що лікарі з Білорусі поставили Юрію Брузьдзінському страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).



Хлопчик потребував пересадки кісткового мозку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям Юрчика.

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