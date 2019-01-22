Помер маленький лучанин, який боровся зі страшною недугою
Сьогодні, 10:12
Перестало битися серце 11-річного лучанина Юрія Брузьдзінського, який боровся з тяжкою недугою.
Про це у facebook-спільноті "Група допомоги ЮРЧИКУ" повідомила Вікторія Калаур.
"Сьогодні вночі не стало, прекрасної дитини. Спочивай з миром наш хоробрий, веселий Юрчик", - зазначила жінка.
Нагадаємо, що лікарі з Білорусі поставили Юрію Брузьдзінському страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).
Хлопчик потребував пересадки кісткового мозку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям Юрчика.
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Про це у facebook-спільноті "Група допомоги ЮРЧИКУ" повідомила Вікторія Калаур.
"Сьогодні вночі не стало, прекрасної дитини. Спочивай з миром наш хоробрий, веселий Юрчик", - зазначила жінка.
Нагадаємо, що лікарі з Білорусі поставили Юрію Брузьдзінському страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).
Хлопчик потребував пересадки кісткового мозку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям Юрчика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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