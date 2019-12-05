вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО

Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО
Уродженець Володимира-Волинського Анатолій Козак під біт читає поезію на Радіо Перше. Зачитану Анатолієм поезію Іздрика поширюють в інтернет-спільнотах Володимира. Про це пише БУГ.

Вона назбирала чимало лайків та позитивних відгуків. Виявляється, що подібна поезія під біт – не єдина у виконанні Анатолія. Так, він уже читав вірші Ліни Костенко, Володимира Сосюри та інших авторів. Почути записи можна, перейшовши за тегом #поезія_під_біт у фейсбуці.


Анатолій Козак вже кілька років успішно реалізовує себе в професії ведучого у Львові, він працює на радіо, проводить різноманітні святкові заходи та є співзасновником і ведучим подкасту «People смакує». Також Анатолія бачили у ролі ведучого конкурсу краси “Княжна Володимира – 2020”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Козак, вірш, біт, радіо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО
Сьогодні, 19:40
МОЗ може переглянути обмеження щодо кількості людей у храмах та церквах
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО
17 листопад, 06:19
Крим хочуть на 80% покрити українським радіомовленням Крим хочуть на 80% покрити українським радіомовленням
05 грудень, 2019, 01:15
Українські радіостанції перевиконують мовну квоту Українські радіостанції перевиконують мовну квоту
26 вересень, 2019, 04:09
Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові Очільниця волинської ОТГ написала зворушливий вірш татові
24 лютий, 2019, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
 0
Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
 0
Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8