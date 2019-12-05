Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО

Анатолій Козак під біт читає поезію на Радіо Перше. Зачитану Анатолієм поезію Іздрика поширюють в інтернет-спільнотах Володимира. Про це пише



Вона назбирала чимало лайків та позитивних відгуків. Виявляється, що подібна поезія під біт – не єдина у виконанні Анатолія. Так, він уже читав вірші Ліни Костенко, Володимира Сосюри та інших авторів. Почути записи можна, перейшовши за тегом #поезія_під_біт у фейсбуці.





Анатолій Козак вже кілька років успішно реалізовує себе в професії ведучого у Львові, він працює на радіо, проводить різноманітні святкові заходи та є співзасновником і ведучим подкасту «People смакує». Також Анатолія бачили у ролі ведучого конкурсу краси “Княжна Володимира – 2020”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Володимира-Волинськогопід біт читає поезію на Радіо Перше. Зачитану Анатолієм поезію Іздрика поширюють в інтернет-спільнотах Володимира. Про це пише БУГ Вона назбирала чимало лайків та позитивних відгуків. Виявляється, що подібна поезія під біт – не єдина у виконанні Анатолія. Так, він уже читав вірші Ліни Костенко, Володимира Сосюри та інших авторів. Почути записи можна, перейшовши за тегом #поезія_під_біт у фейсбуці.Анатолій Козак вже кілька років успішно реалізовує себе в професії ведучого у Львові, він працює на радіо, проводить різноманітні святкові заходи та є співзасновником і ведучим подкасту «People смакує». Також Анатолія бачили у ролі ведучого конкурсу краси “Княжна Володимира – 2020”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію