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Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
У суботу, 21 листопада, вранці на автодорозі поблизу села Замшани Ратнівського району зіткнулися Kia Sportage та Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, ще один – у лікарні. Поліція встановлює обставини трагедії.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

За кермом Kia перебував 47-річний житель райцентру Ратне. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Skoda, яким керував 28-річний житель району.

Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

Внаслідок автопригоди загинули водій та пасажир автомобіля Kia Sportage. Особу пасажира поліцейські встановлюють. Керманича Skoda Octavia госпіталізували.

Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

Нині на місці працює поліція, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Ратне, поліція
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