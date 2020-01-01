Двоє померли, один – у лікарні: на Волині – смертельна аварія. ФОТО





Про це інформує



За кермом Kia перебував 47-річний житель райцентру Ратне. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Skoda, яким керував 28-річний житель району.





Внаслідок автопригоди загинули водій та пасажир автомобіля Kia Sportage. Особу пасажира поліцейські встановлюють. Керманича Skoda Octavia госпіталізували.





Нині на місці працює поліція, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 21 листопада, вранці на автодорозі поблизу села Замшани Ратнівського району зіткнулися Kia Sportage та Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, ще один – у лікарні. Поліція встановлює обставини трагедії.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині За кермом Kia перебував 47-річний житель райцентру Ратне. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Skoda, яким керував 28-річний житель району.Внаслідок автопригоди загинули водій та пасажир автомобіля Kia Sportage. Особу пасажира поліцейські встановлюють. Керманича Skoda Octavia госпіталізували.Нині на місці працює поліція, медики та рятувальники. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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