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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада
За минулу добу на Волині зареєстрували 480 випадоків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Зокрема нові випадки захворювання вивили у:
- м. Луцьк – 188,
- м. Нововолинськ – 18,
- Володимир-Волинський район – 4,
- Горохівський район – 4,
- Іваничівський район – 5,
- Камінь-Каширський район – 13,
- Ківерцівський район – 41,
- Ковельський район – 43,
- Локачинський район – 2,
- Любомльський район – 15,
- Любешівський район – 13,
- Луцький район – 59,
- Маневицький район – 19,
- Ратнівський район – 15,
- Рожищенський район – 7,
- Старовижівський район – 10,
- Турійський район – 20,
- Шацький район - 4.

Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 21 131 випадок.
Одужали – 13 865 осіб (за останню добу - 381).
Летальні випадки – 391 (за останню добу – 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район - 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1 163 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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