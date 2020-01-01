Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада





Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.



Зокрема нові випадки захворювання вивили у:

- м. Луцьк – 188,

- м. Нововолинськ – 18,

- Володимир-Волинський район – 4,

- Горохівський район – 4,

- Іваничівський район – 5,

- Камінь-Каширський район – 13,

- Ківерцівський район – 41,

- Ковельський район – 43,

- Локачинський район – 2,

- Любомльський район – 15,

- Любешівський район – 13,

- Луцький район – 59,

- Маневицький район – 19,

- Ратнівський район – 15,

- Рожищенський район – 7,

- Старовижівський район – 10,

- Турійський район – 20,

- Шацький район - 4.



Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 21 131 випадок.

Одужали – 13 865 осіб (за останню добу - 381).

Летальні випадки – 391 (за останню добу – 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1 163 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 480 випадоків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.Зокрема нові випадки захворювання вивили у:- м. Луцьк – 188,- м. Нововолинськ – 18,- Володимир-Волинський район – 4,- Горохівський район – 4,- Іваничівський район – 5,- Камінь-Каширський район – 13,- Ківерцівський район – 41,- Ковельський район – 43,- Локачинський район – 2,- Любомльський район – 15,- Любешівський район – 13,- Луцький район – 59,- Маневицький район – 19,- Ратнівський район – 15,- Рожищенський район – 7,- Старовижівський район – 10,- Турійський район – 20,- Шацький район - 4.Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 21 131 випадок.Одужали – 13 865 осіб (за останню добу - 381).Летальні випадки – 391 (за останню добу – 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1 163 осіб.

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