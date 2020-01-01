Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада
Сьогодні, 10:52
За минулу добу на Волині зареєстрували 480 випадоків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема нові випадки захворювання вивили у:
- м. Луцьк – 188,
- м. Нововолинськ – 18,
- Володимир-Волинський район – 4,
- Горохівський район – 4,
- Іваничівський район – 5,
- Камінь-Каширський район – 13,
- Ківерцівський район – 41,
- Ковельський район – 43,
- Локачинський район – 2,
- Любомльський район – 15,
- Любешівський район – 13,
- Луцький район – 59,
- Маневицький район – 19,
- Ратнівський район – 15,
- Рожищенський район – 7,
- Старовижівський район – 10,
- Турійський район – 20,
- Шацький район - 4.
Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 21 131 випадок.
Одужали – 13 865 осіб (за останню добу - 381).
Летальні випадки – 391 (за останню добу – 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1 163 осіб.
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Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема нові випадки захворювання вивили у:
- м. Луцьк – 188,
- м. Нововолинськ – 18,
- Володимир-Волинський район – 4,
- Горохівський район – 4,
- Іваничівський район – 5,
- Камінь-Каширський район – 13,
- Ківерцівський район – 41,
- Ковельський район – 43,
- Локачинський район – 2,
- Любомльський район – 15,
- Любешівський район – 13,
- Луцький район – 59,
- Маневицький район – 19,
- Ратнівський район – 15,
- Рожищенський район – 7,
- Старовижівський район – 10,
- Турійський район – 20,
- Шацький район - 4.
Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 21 131 випадок.
Одужали – 13 865 осіб (за останню добу - 381).
Летальні випадки – 391 (за останню добу – 6: місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 1 163 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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