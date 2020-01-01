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Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО

Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО
Хороша звістка надійшла на Турійщину – військовослужбовець Української армії, учасник АТО Іван Антонюк отримав високу нагороду від президента Володимира Зеленського.

Про нагородження Івана Миколайовича Антонюка йдеться в Указі Президента України №428/2020 від 13 жовтня «Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня захисника України», – передає Район.in.ua.

За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків Іван Антонюк отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО

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Теги: нагорода, орден, Іван Антонюк
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