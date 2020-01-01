Волинського військовослужбовця нагородили орденом «За мужність». ФОТО

Іван Антонюк отримав високу нагороду від президента Володимира Зеленського.



Про нагородження Івана Миколайовича Антонюка йдеться в Указі Президента України №428/2020 від 13 жовтня «Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня захисника України», – передає



За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків Іван Антонюк отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хороша звістка надійшла на Турійщину – військовослужбовець Української армії, учасник АТОотримав високу нагороду від президентаПро нагородження Івана Миколайовича Антонюка йдеться в Указі Президента України №428/2020 від 13 жовтня «Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня захисника України», – передає Район.in.ua За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків Іван Антонюк отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію