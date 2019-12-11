Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства





Про це пише



У позовній заяві йдеться, що «Ковельводоканал» відмовляється провести ремонт водопроводу в районі будинку №13 на вулиці 40 років Перемоги та забезпечити питною водою об’єкти підприємства теплових мереж «Ковельтепло» на вулиці Володимирській, 97А (адміністративне приміщення) та 85 (резервний ввід котельні).



«Ковельтепло» просить суд визнати протиправною бездіяльність «Ковельводоканалу», зобов’язати відповідача за власний рахунок відновити цей водопровід, забезпечивши постачання питної води з дотриманням відповідної потужності та кількості.



Господарський суд Волинської області своєю ухвалою від 16 листопада прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.



Підготовче судове засідання призначили на 14 грудня на 10:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» звернулось із позовом до управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».Про це пише Ковель медіа У позовній заяві йдеться, що «Ковельводоканал» відмовляється провести ремонт водопроводу в районі будинку №13 на вулиці 40 років Перемоги та забезпечити питною водою об’єкти підприємства теплових мереж «Ковельтепло» на вулиці Володимирській, 97А (адміністративне приміщення) та 85 (резервний ввід котельні).«Ковельтепло» просить суд визнати протиправною бездіяльність «Ковельводоканалу», зобов’язати відповідача за власний рахунок відновити цей водопровід, забезпечивши постачання питної води з дотриманням відповідної потужності та кількості.Господарський суд Волинської області своєю ухвалою від 16 листопада прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.Підготовче судове засідання призначили на 14 грудня на 10:00.

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