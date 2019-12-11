вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства

Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
Підприємство теплових мереж «Ковельтепло» звернулось із позовом до управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».

Про це пише Ковель медіа.

У позовній заяві йдеться, що «Ковельводоканал» відмовляється провести ремонт водопроводу в районі будинку №13 на вулиці 40 років Перемоги та забезпечити питною водою об’єкти підприємства теплових мереж «Ковельтепло» на вулиці Володимирській, 97А (адміністративне приміщення) та 85 (резервний ввід котельні).

«Ковельтепло» просить суд визнати протиправною бездіяльність «Ковельводоканалу», зобов’язати відповідача за власний рахунок відновити цей водопровід, забезпечивши постачання питної води з дотриманням відповідної потужності та кількості.

Господарський суд Волинської області своєю ухвалою від 16 листопада прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.

Підготовче судове засідання призначили на 14 грудня на 10:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельтепло, Ковельводоканал, суд, позов, ремонт, трубопровід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
Сьогодні, 22:47
На Волині судили шість депутатів
Сьогодні, 21:56
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
Схожі новини
Луцькрада в суді оскаржуватиме постанову Кабміну про карантин вихідного дня Луцькрада в суді оскаржуватиме постанову Кабміну про карантин вихідного дня
13 листопад, 16:37
На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей
18 серпень, 20:19
У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію
27 червень, 08:16
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
11 грудень, 2019, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
Сьогодні, 22:47
 0
На Волині судили шість депутатів
Сьогодні, 21:56
 0
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8