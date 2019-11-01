На Волині судили шість депутатів





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Всім їм інкримінували корупцію. Мовляв, будучи депутатами, вони своєчасно не подали щорічну за 2019 рік декларацію про доходи, чим порушили ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.



В судових засіданнях деякі обранці громади свою провину визнали та пояснили, що не подали декларації вчасно через заклопотаність, неуважність та необізнаність в роботі електронної системи декларування.



При цьому один депутат сказав, що має тяжкі захворювання, які є підставою для встановлення інвалідності та вимагають постійних грошових витрат на лікування, тоді як він отримує мізерну заробітну плату, а дружина є інвалідом по зору. Інша обраниця громади пояснила, що має лише пенсію, хворіє, їй запланована складна операція, сама ж вона проживає у селі, де нема Інтернету, а через карантин та хворобу ніг обмежила спілкування.



Ковельський міськрайонний суд звільнив вищевказаних двох депутатів від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого, обмежившись щодо них усними зауваженнями. На інших чотирьох обранців громади наклали штраф – по 850 гривень кожному із сплатою на користь держави судового збору в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України скерувало до суду справи для притягнення до адміністративної відповідальності п’ятьох депутатів Тойкутської сільської ради та депутатки Голобської селищної ради Ковельського району, серед них – пенсіонера та жінку з інвалідністю третьої групи.Про це повідомляє Ковель медіа Всім їм інкримінували корупцію. Мовляв, будучи депутатами, вони своєчасно не подали щорічну за 2019 рік декларацію про доходи, чим порушили ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.В судових засіданнях деякі обранці громади свою провину визнали та пояснили, що не подали декларації вчасно через заклопотаність, неуважність та необізнаність в роботі електронної системи декларування.При цьому один депутат сказав, що має тяжкі захворювання, які є підставою для встановлення інвалідності та вимагають постійних грошових витрат на лікування, тоді як він отримує мізерну заробітну плату, а дружина є інвалідом по зору. Інша обраниця громади пояснила, що має лише пенсію, хворіє, їй запланована складна операція, сама ж вона проживає у селі, де нема Інтернету, а через карантин та хворобу ніг обмежила спілкування.Ковельський міськрайонний суд звільнив вищевказаних двох депутатів від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого, обмежившись щодо них усними зауваженнями. На інших чотирьох обранців громади наклали штраф – по 850 гривень кожному із сплатою на користь держави судового збору в сумі 420 гривень 40 копійок.

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