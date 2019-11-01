вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили шість депутатів

На Волині судили шість депутатів
Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України скерувало до суду справи для притягнення до адміністративної відповідальності п’ятьох депутатів Тойкутської сільської ради та депутатки Голобської селищної ради Ковельського району, серед них – пенсіонера та жінку з інвалідністю третьої групи.

Про це повідомляє Ковель медіа.

Всім їм інкримінували корупцію. Мовляв, будучи депутатами, вони своєчасно не подали щорічну за 2019 рік декларацію про доходи, чим порушили ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинили адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

В судових засіданнях деякі обранці громади свою провину визнали та пояснили, що не подали декларації вчасно через заклопотаність, неуважність та необізнаність в роботі електронної системи декларування.

При цьому один депутат сказав, що має тяжкі захворювання, які є підставою для встановлення інвалідності та вимагають постійних грошових витрат на лікування, тоді як він отримує мізерну заробітну плату, а дружина є інвалідом по зору. Інша обраниця громади пояснила, що має лише пенсію, хворіє, їй запланована складна операція, сама ж вона проживає у селі, де нема Інтернету, а через карантин та хворобу ніг обмежила спілкування.

Ковельський міськрайонний суд звільнив вищевказаних двох депутатів від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю вчиненого, обмежившись щодо них усними зауваженнями. На інших чотирьох обранців громади наклали штраф – по 850 гривень кожному із сплатою на користь держави судового збору в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, суд, депутат, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
Сьогодні, 22:47
На Волині судили шість депутатів
Сьогодні, 21:56
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
Уродженець Волині читає поезію під біт на львівському радіо. ВІДЕО
Сьогодні, 20:28
Схожі новини
Волинського депутата судили за прихований автомобіль Волинського депутата судили за прихований автомобіль
01 листопад, 2019, 01:24
Волинського депутата оштрафували через декларацію Волинського депутата оштрафували через декларацію
21 лютий, 2018, 13:00
Розповіли подробиці справи, за яку волинський суддя вимагав хабар Розповіли подробиці справи, за яку волинський суддя вимагав хабар
10 червень, 2017, 07:43
Волинського депутата судять за землю для тещі Волинського депутата судять за землю для тещі
08 вересень, 2016, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
20 листопад, 22:45
 1
Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
Сьогодні, 22:47
 0
На Волині судили шість депутатів
Сьогодні, 21:56
 0
Лучани вийшли на Театральну площу відзначити сьому річницю Майдану. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
15 тисяч гривень за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8