«Певно снайпер цілився в серце, але промазав», – лучанин розповів, як на Майдані отримав 8 поранень. ВІДЕО

Олександр Нечипорук - учасник Революції Гідності. Пригадує, що 7 років тому ніхто не міг подумати, що Євромайдан переросте у Революцію Гідності.



Про це йдеться в сюжеті



Це був 2013 рік. Старшій його донці Юлі було три роки, а меншому сину півтора. Найменша донька народилась після подій Майдану. Олександр Нечипорук каже постійно приходив у центр Луцька на акції протесту, бо не погоджувався із політикою режиму Януковича та його відмовою від Угоди про асоціацію з ЄС. Каже: "Я ночами не спав, знав що я маю бути там".



У Київ поїхав після Водохреща, коли були перші смерті. Перший раз був два тижні. Захворів, поїхав додому лікуватися. 19 лютого знову повернувся до столиці.



Олександр Нечипорук розповідає: добре пам'ятає день 20 лютого 14-го року. Каже, що не міг подумати, що дійде до людських жертв. У той день о пів на десяту на вулиці Інститутській, що у Києві, отримав вісім вогнепальних поранень. У ніготь попала частина металевої огорожі, яка влізла у кістку. У лікті пройшла куля від автомата Калашникова. Врятувала огорожа.



Олександр каже: "Певно снайпер цілився в серце, але промазав". Ще одна куля повністю розтрощила колінний суглоб. Потім від волонтерів дізнався, що у той час був найсильніший обстріл на Майдані.



Пригадує, огорожа, якою прикривався, була, як друшляк. Чув, як кулі летіли біля вуха. Молився.



На майдані Олександр Нечипорук отримав 8 поранень. Далі було 4 операції за кордоном, реабілітація, відновлювався майже 6 років.



21 листопада, у День Гідності і Свободи, разом з родиною щороку чоловік приходить до фотостенда, що на Театральному майдані обласного центру, аби вшанувати пам'ять загиблих на Майдані та розповісти дітям історію учасником, якої був.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. - учасник Революції Гідності. Пригадує, що 7 років тому ніхто не міг подумати, що Євромайдан переросте у Революцію Гідності.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Це був 2013 рік. Старшій його донцібуло три роки, а меншому сину півтора. Найменша донька народилась після подій Майдану. Олександр Нечипорук каже постійно приходив у центр Луцька на акції протесту, бо не погоджувався із політикою режиму Януковича та його відмовою від Угоди про асоціацію з ЄС. Каже: "Я ночами не спав, знав що я маю бути там".У Київ поїхав після Водохреща, коли були перші смерті. Перший раз був два тижні. Захворів, поїхав додому лікуватися. 19 лютого знову повернувся до столиці.Олександр Нечипорук розповідає: добре пам'ятає день 20 лютого 14-го року. Каже, що не міг подумати, що дійде до людських жертв. У той день о пів на десяту на вулиці Інститутській, що у Києві, отримав вісім вогнепальних поранень. У ніготь попала частина металевої огорожі, яка влізла у кістку. У лікті пройшла куля від автомата Калашникова. Врятувала огорожа.Олександр каже: "Певно снайпер цілився в серце, але промазав". Ще одна куля повністю розтрощила колінний суглоб. Потім від волонтерів дізнався, що у той час був найсильніший обстріл на Майдані.Пригадує, огорожа, якою прикривався, була, як друшляк. Чув, як кулі летіли біля вуха. Молився.На майдані Олександр Нечипорук отримав 8 поранень. Далі було 4 операції за кордоном, реабілітація, відновлювався майже 6 років.21 листопада, у День Гідності і Свободи, разом з родиною щороку чоловік приходить до фотостенда, що на Театральному майдані обласного центру, аби вшанувати пам'ять загиблих на Майдані та розповісти дітям історію учасником, якої був.

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